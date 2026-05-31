薔薔早痛認管不動！親妹遭控「家暴、騙孕還出軌」 9年爭議時間軸全曝光

〔記者邱奕欽／台北報導〕「薔薔」林嘉凌的親妹妹林嘉珍近日遭同性伴侶「阿順」公開指控涉及騙孕、精神暴力、家暴及出軌等爭議，引發外界關注。隨著事件持續延燒，薔薔過去多次談及妹妹狀況的發言也被翻出，包括曾坦言「真的管不動！」甚至公開宣布將妹妹踢出公司團隊，如今再度成為討論焦點。

林嘉珍遭同性伴侶「阿順」公開指控代孕、家暴還騙婚等爭議，薔薔（左圖右）過去曾坦言「真的管不動妹妹」。（組合照，翻攝自臉書、IG）

時間回溯至2017年，因妹妹林嘉珍前往中國發展，薔薔曾透露父親擔心妹妹生活困難，持續匯款提供經濟支援，自己也受父親所託照顧並著妹妹一同工作。不過雙方關係逐漸惡化，薔薔後來表示已無法再替妹妹收拾善後，最終宣布林嘉珍不再是公司旗下人員，姊妹倆也不再聯絡。

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除了家庭關係生變外，林嘉珍過去也曾因冒用薔薔名義開設抖音帳號吸引粉絲引發爭議，薔薔當時直接收回帳號，並公開呼籲外界「不要再助紂為虐」。約2年前，林嘉珍又因與中國女友直播時爆發激烈口角，遭對方當場掌摑，相關畫面在網路瘋傳。薔薔出席活動被問及此事時一度鼻酸哽咽，坦言妹妹已成年必須為自己的行為負責，自己真的管不動，也直言妹妹是她必須面對的人生課題。

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如今，林嘉珍再度陷入風波，同性伴侶「阿順」近日在Threads發表長文，指控林嘉珍在交往及懷孕期間涉及騙孕、精神暴力、家暴及出軌等行為，並稱自己曾遭趕出住所、懷孕期間被迫搬家，產後也曾因衝突報警完成筆錄。對此，林嘉珍則透過文字聲明回應，表示對部分陳述有不同理解與事實依據，已保留相關紀錄與證據，未來將循法律途徑維護自身權益，並希望以家人利益為優先處理相關爭議。

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