幫仔仔提前慶生言承旭突襲獻吻 吳建豪告白：我愛五月天

「恆星之城」演唱會在印尼引起熱烈討論。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕台灣偶像劇《流星花園》曾紅遍東南亞，近日F4成員言承旭、吳建豪、「仔仔」周渝民與五月天主唱阿信共同完成在印尼的3場「F✦FOREVER恆星之城」巡演，當地粉絲都不敢相信，能再次看到劇中主角，還多認識了「新朋友」阿信，由於仔仔生日將至，團員也在台上提前幫他慶生。

吳建豪演唱新專輯6首歌曲，還秘密練習印尼話感謝歌迷支持。（相信音樂提供）

仔仔6月9日過生日，這次到印尼演出，言承旭在台上提到好像有人生日快到了，於是他和吳建豪、阿信一起邀全場粉絲高唱生日快樂歌幫仔仔慶生，言承旭還突襲親了仔仔臉頰。

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「恆星之城」巡演，歌迷大合唱生日快樂歌，提前幫周渝民慶生。（相信音樂提供）

在仔仔個人solo演出時，以英文和歌迷互動，聽到台下有位歌迷說：「怎麼講話這麼慢！」阿信解釋說：「我知道仔仔為什麼講話慢，因為他時間跟大家過得不一樣，因為你們十幾年前看仔仔是這樣子，現在也是這樣子，他的時間比別人過得慢。」仔仔則打趣透露因為用了阿信的保養品。

阿信開玩笑說自己在印尼「出道」，也讓當地歌迷認識新朋友。（相信音樂提供）

阿信常開玩笑說，託言承旭、仔仔和吳建豪之福，讓他有機會到印尼開唱，仔仔跟觀眾說：「據我所知，這是阿信以歌手身份，第一次來到印尼。」言承旭接著說：「我們在拍《流星花園》時，都在聽五月天的歌。」仔仔再開玩笑表示自己還在母親肚子裡時，母親就在聽五月天，吳建豪則大喊：「我只能說我愛五月天。」

言承旭在印尼演唱會上，近距離和粉絲互動。（相信音樂提松）

雖然4人常在台上開玩笑，不過最終場演唱《流星雨》時，唱到最後一句「幸福的所在」時，吳建豪直說捨不得唱完最後一句，4人再度走向四面台面對每一面的觀眾席，一面一面地再與歌迷重唱一次副歌，4人都不捨的眼眶泛淚。

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