「恆星之城」轟動東南亞新場次曝光 言承旭復刻20年前造型寄出失眠信

〔記者陳慧玲／台北報導〕由五月天主唱阿信大力促成，並與F4成員言承旭、吳建豪、周渝民共同參與的「F✦FOREVER恆星之城」巡演，完成印尼3場演出後，得到不少迴響，宣稱自己首次在印尼「出道」的阿信也收穫滿滿，由於演出造成轟動，接下來該巡演也將繼續到菲律賓、泰國、星馬等地開唱。

阿信（右起）、言承旭、周渝民、吳建豪順利完成印尼3場「恆星之城」巡演。（相信音樂提供）

偶像劇《流星花園》曾紅遍東南亞，因此這次能看到昔日F4成員再到印尼演出，粉絲都無比感動，言承旭、吳建豪、周渝民也帶領粉絲一起感謝阿信的促成。「恆星之城」巡演耗資2.5億台幣打造，除了有超華麗的舞台，也特別改編《煙火的季節》、《第一時間》、《流星雨》、《你要的愛》等眾多歌曲，合唱之外，言承旭、吳建豪、周渝民還有阿信也各自有solo表演舞台，4人都深具人氣，因此對於各自演出都非常投入，也花心思準備內容。

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言承旭在「恆星之城」演唱會上戴毛帽獻唱未發表的新歌。（相信音樂提供）

其中在言承旭個人solo舞台演出，全場熱情呼喊「道明寺」，當他隨著升降台緩緩升起，演唱未發表的新歌《奢侈》、《失眠信》，都讓台下歌迷聽得如痴如醉，他以英文和歌迷分享心情：「我希望今晚這場演唱會的回憶，能在你需要的時候給你力量。如果我（道明寺）在你生命中出現，幫助你度過了，哪怕只是一絲悲傷，我真的很珍惜。但請答應我，你要把自己放在第一位，你自己的生活最重要。」

言承旭也邀請全場和他一起合唱《我是真的真的很愛你》，歌迷大合唱，他也在印尼場復刻2006年F4在香港辦演唱會時，他的毛帽造型，勾起歌迷許多回憶。

「恆星之城」巡演在印尼吸引滿場歌迷捧場。（相信音樂提供）

這次印尼場加了全新的環星延伸舞台，演唱《絕不能失去你》、《Can't Help Falling In Love》時，4人背著不同顏色的星星福袋，走到環星延伸舞台時，與VIP區和看台區的歌迷幾乎伸手可及的距離，驚喜將袋裡的印尼當地著名草莓軟糖分送給歌迷，讓粉絲留下最甜蜜回憶。

接下來「恆星之城」將到東南亞多地開唱，巡演場次包括6月27日將前往菲律賓Philippine Arena，8月1、2日泰國Impact Arena，8月7、8日馬來西亞Unifi Arena，8月15、16日則會到新加坡Singapore Indoor Stadium開唱。

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