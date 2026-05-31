大咖歌王桃園開講！毛弟、鮮肉男星都來了

F.F.O鈞嘉。（新視紀提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「2026桃園鐵玫瑰熱音賞」將在6／27、6／28於桃園展演中心2樓大廳推出「鐵玫瑰音樂沙龍」，邀請多位音樂人來暢談不同的音樂主題，包括郭家瑋、郭子恆、洪言翔、「毛弟」邱宇辰、金曲歌王蘇明淵、吳永吉Kiat Táng、ARKis崇峻、F.F.O鈞嘉，兩天共舉辦6場，免費自由入場，歡迎所有熱愛音樂的朋友一同來參與。

ARKis崇峻。（新視紀提供）

ARKis周六（5／30）現身高雄駁二藝術特區，為「2026世界環境日氣候行動全國聯合嘉年華」熱力開唱。受邀擔任講師的ARKis崇峻與F.F.O鈞嘉帶著既緊張又特別的心情表示，跟以往的表演不同是一個很好的機會，可以跟觀眾交流分享自己一路走來的心路歷程、在團體所學到的經驗還有對音樂的理解，以及如何堅持自己的理念，雖然有些許緊張，就當作給自己一個練習的機會，可以在舞台上更獨立，慢慢習慣跟觀眾直接互動，F.F.O也將在7／5北流Tera舉辦首場演唱會。

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ARKis彫秦。（新視紀提供）

ARKis彫秦之前在原子少年節目也有主持的經驗，表示這次跟前輩尹翔配合主持一定達到很好的默契。而這次少了成員在旁邊陪伴多少會緊張，但他告訴自己責任感拉滿，製造機會與觀眾多多互動，多多CUE觀眾掌聲尖叫來增加互動趣味性，努力讓藝人們的優點最大化，彫秦表示之前在ARKis首場演唱會有準備自己詞曲創作的歌曲，所以未來有機會一定會多多創作，近期也擔任戲劇《轉過頭幫你擦眼淚》的男主角。

洪言翔。（新視紀提供）

洪言翔開心表示很榮幸，創作對他來說是每個人寫出來的音樂都是獨一無二的，都是自己生活的累積，也可以藉由創作這件事來更了解自己，若能讓其他人產生共鳴，會覺得是一件很幸福的事情。這次鐵玫瑰音樂沙龍，他準備與大家分享自己在戲劇與音樂的作品，以及演員與歌手兩種身分切換與心路歷程，希望大家來參與多多提問交流。

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