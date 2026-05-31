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娛樂 日韓

「嵐」ARASHI今謝幕！回顧3度來台灣軌跡 小巨蛋到松機快閃掀暴動

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本國民天團「嵐」ARASHI今天（31日）將在東京巨蛋謝幕，為27年輝煌的生涯畫下句點。回顧嵐三度來台，每次都掀起暴動，2019年暌違11年快閃抵台，就是為了向海外粉絲道別，令粉絲不捨紛紛落淚。

嵐2008年在小巨蛋開唱。（資料照，記者潘少棠攝）嵐2008年在小巨蛋開唱。（資料照，記者潘少棠攝）

「嵐」不僅僅是傑尼斯天團，更是日本國民級的超級偶像，成員包括大野智、櫻井翔、相葉雅紀、二宮和也及松本潤，自1999年出道以來就受到台灣粉絲關注。他們早在2006年9月16、17日就在台北小巨蛋帶來「ARASHI First concert 2006 in Taipei」，舉行首次在台個唱，當時還吸引1200位歌迷及22家採訪媒體來台看秀。

嵐2008年在小巨蛋開唱。（資料照，記者潘少棠攝）嵐2008年在小巨蛋開唱。（資料照，記者潘少棠攝）

相隔兩年的2008年10月11日、12日同樣在小巨蛋開唱，帶來《ARASHI AROUND ASIA 2008 in Taipei～嵐ARASHI 亞洲巡迴2008台北演唱會～》，國慶假日期間，有上千名粉絲湧進桃園機場接機，台灣歌迷更高舉應援扇、毛巾大喊「ARASHI」。而嵐除了開放媒體拍攝之外，也熱情與現場粉絲揮揮手；之後嵐直奔鼎泰豐打牙祭，所到之處都有粉絲簇擁，可見其人氣之高。

嵐2008年在小巨蛋開唱。（資料照，記者潘少棠攝）嵐2008年在小巨蛋開唱。（資料照，記者潘少棠攝）

嵐2019年暌違11年快閃抵台，就是為了向海外粉絲道別。（資料照，記者陳逸寬攝）嵐2019年暌違11年快閃抵台，就是為了向海外粉絲道別。（資料照，記者陳逸寬攝）

或許是嵐行程滿檔，5名成員都有帶狀節目要主持之外，還積極投入戲劇、電影的表演，此後嵐就再也沒有安排海外的演唱會行程，一直到2019年1月，嵐宣布休團，並在同年展開4城市、3天2夜的宣傳之旅，搭乘專機於11月11日快閃抵台，嵐更特地停留在松山機場商務中心外頭，讓上千名台灣粉絲拍個夠，現場尖叫聲四起，也有人忍不住流淚。

嵐2019年暌違11年快閃抵台，就是為了向海外粉絲道別。（資料照，記者陳逸寬攝）嵐2019年暌違11年快閃抵台，就是為了向海外粉絲道別。（資料照，記者陳逸寬攝）

嵐2019年暌違11年快閃抵台，粉絲到場送機。（資料照，記者陳逸寬攝）嵐2019年暌違11年快閃抵台，粉絲到場送機。（資料照，記者陳逸寬攝）

嵐2019年暌違11年快閃抵台，就是為了向海外粉絲道別。（資料照，記者陳逸寬攝）嵐2019年暌違11年快閃抵台，就是為了向海外粉絲道別。（資料照，記者陳逸寬攝）

原先嵐將在2020年於北京鳥巢舉行演唱會，卻因為新冠肺炎疫情取消，怎料等到疫情結束，嵐在2025年5月宣布在「ARASHI LIVE TOUR 2026『We are ARASHI』」結束後，正式結束嵐的活動，不過該巡演也只有安排日本場，並未到海外演出，讓不少台灣粉絲有些遺憾。不過今天嵐最終場的演唱會開放線上直播，且還有繁體中文字幕輔助，可看得出嵐依然心繫著華語圈的粉絲。

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