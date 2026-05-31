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娛樂 電視

BL劇男星曾拒韓選秀節目！原因曝光「至今仍後悔」

〔記者蕭方綺／台北報導〕林宇因演出BL劇《看見愛》打開知名度，昨舉辦寫真書慶生簽售會，吸引來自海內外粉絲到場支持，粉絲們更精心製作祝福影片為他慶生，讓他感動到眼眶泛紅，感性表示：「有你們我很幸福！」

談到演藝路上的挫折與困難，林宇感謝家人、朋友，以及粉絲一路以來給予的支持與鼓勵，讓他始終被愛包圍。（Ｄ.Ｅ娛樂提供）談到演藝路上的挫折與困難，林宇感謝家人、朋友，以及粉絲一路以來給予的支持與鼓勵，讓他始終被愛包圍。（Ｄ.Ｅ娛樂提供）

談到演藝路上的挫折與困難，林宇感謝家人、朋友以及粉絲一路以來給予的支持與鼓勵，讓他始終被愛包圍，也能更快調整心態。不過他也坦言，因為太渴望成為一名演員，過去面對戲劇以外的工作機會時總是格外猶豫，至今最遺憾的一件事，就是曾接獲南韓選秀節目邀約，卻因缺乏自信選擇婉拒，「後來看到節目播出，覺得很可惜，沒有為自己勇敢一次。」

林宇捧著手繪圖騰特製蛋糕。（Ｄ.Ｅ娛樂提供）林宇捧著手繪圖騰特製蛋糕。（Ｄ.Ｅ娛樂提供）

面對粉絲提問私下生活，林宇透露，過去每當一部戲殺青時，總覺得自己像是「失業了」，但隨著演員歷練增加，他逐漸體會到許多角色其實來自生活經驗，因此現在更懂得利用空檔觀察周遭人事物，享受當下、充實自己。

活動上，林宇特別準備自彈自唱表演回饋粉絲，還偷偷將拍立得照片藏在部分座位底下，幸運獲得驚喜的粉絲更被邀請上台擔任「人體麥架」，近距離互動掀起全場高潮。當粉絲意猶未盡大喊加碼時，現場瞬間宛如小型演唱會。主持人一度鼓勵粉絲放聲尖叫，林宇見大家害羞，立刻暖心護航笑說：「我的粉絲就是這樣！」至於未來是否有機會推出個人單曲，台下粉絲則幽默回應：「那要多練習喔！」逗得全場笑聲不斷。

林宇特別準備自彈自唱表演回饋粉絲。（Ｄ.Ｅ娛樂提供）林宇特別準備自彈自唱表演回饋粉絲。（Ｄ.Ｅ娛樂提供）

首次參與寫真書製作的林宇，也坦言過程中曾不慎將兩篇相同文章收錄進書中，為此特別向粉絲致歉，並現場加碼朗讀一篇短文作為補償，之後也將分享至網路平台與大家交流。

林宇昨舉辦寫真書慶生簽售會，吸引來自海內外粉絲到場支持。（Ｄ.Ｅ娛樂提供）林宇昨舉辦寫真書慶生簽售會，吸引來自海內外粉絲到場支持。（Ｄ.Ｅ娛樂提供）

迎接28歲生日，林宇也許下心願，希望所有粉絲都能平安健康，同時期待有機會演出電影。剛結束短劇拍攝工作的他表示，自己還有許多想挑戰與學習的領域，希望未來工作邀約不斷，也盼望能獲得更多不同類型的演出機會。

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