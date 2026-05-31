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娛樂 最新消息

鋒菲戀北京鳥巢愛無限！王菲躲包廂甜挺謝霆鋒

謝霆鋒北京演唱會，王菲被拍到坐在包廂內甜蜜欣賞（右圖）。（香港星島日報）謝霆鋒北京演唱會，王菲被拍到坐在包廂內甜蜜欣賞（右圖）。（香港星島日報）

〔記者林南谷／綜合報導〕港星謝霆鋒自去年4月起展開《Evolution Nic Live 謝霆鋒進化演唱會》世界巡迴演唱會，昨（30）日唱到中國北京國家體育場（鳥巢），舉行一連2天演出。現場不僅座無虛席，氣氛熱鬧，更有人在觀眾席捕獲天后女友身影，王菲低調現身力挺謝霆鋒，掀起熱議。

謝霆鋒的北京演唱會最大驚喜，莫過於王菲驚喜現身。據現場網友拍攝影片，王菲打扮隨性低調，紮起頭髮，身穿簡約白色V領上衣搭配寬鬆牛仔褲，肩背軍綠色帆布袋，戴著黑色口罩，在工作人員護送下穿過會場通道，儘管想保持低調，但王菲見到鏡頭時，仍親切地揮手致意，心情不錯。

王菲（紅圈處）昨被拍到現身謝霆鋒北京演唱會現場。（香港星島日報）王菲（紅圈處）昨被拍到現身謝霆鋒北京演唱會現場。（香港星島日報）

王菲進入觀眾席後，一度縮在友人身後，直到謝霆鋒演出期間才坐到包廂，全程化身男友的頭號粉絲。王菲專注地欣賞演出，時而跟著節奏拍手，時而展露甜美笑容，被謝霆鋒的演出深深吸引，興奮時更不禁開懷大笑，完全沉浸在音樂之中，少女感十足。

謝霆鋒時隔多年重返北京舉行個人大型演唱會，吸引數萬名歌迷到場支持。演唱會以「進化」為主題，舞台設計充滿未來感，場面震撼。謝霆鋒身穿印有「Evolution」字樣白色T恤，狀態大勇，一連帶來多首經典金曲與新作，展現其搖滾魅力，讓現場氣氛持續高漲。

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