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娛樂 日韓

神話李玟雨狂被拱脫衣！承諾推「台灣版新曲」喊：大合照是證據

〔記者廖俐惠／綜合報導〕南韓傳奇天團「神話」（SHINHWA）成員李玟雨（M）昨天（30日）於三創CLAPPER STUDIO火熱展開「2026 M’s New Chapter Fanmeeting in TAIPEI」粉絲見面會 。這場演出不僅是李玟雨自2017年後，暌違近9年再度在台北舉辦的個人專場，也是他自去年步入婚姻、展開人生新階段後的首度到訪。呼應本次活動主題「New Chapter」，現場吸引了大批忠實歌迷齊聚，共同見證這位傳奇舞王展現全新演藝篇章的舞台魅力。

李玟雨深情演唱。（FU Entertainment提供）李玟雨深情演唱。（FU Entertainment提供）

當首支曲目《WONDER U》音樂響起，李玟雨帥氣登場，隨即引爆全場歌迷的尖叫聲。一連帶來《LOVE Supreme》、《不要相信男人》、《Taxi》到《Kiss it away》等多首動感與深情兼具的經典神曲。除了誠意滿滿的舞台表演，現場也規劃了多個互動單元。在「心電感應大考驗」中，李玟雨感性表示，自己與粉絲「神話創造」的關係就像家人般熟悉，隨後體親自抽選幸運粉絲進行心靈感應測試，更在台上透露自己表演前最喜歡吃粥來補充能量，尤其喜歡配小菜與泡菜，在後台則吃了有名的小籠包。

李玟雨。（FU Entertainment提供）李玟雨。（FU Entertainment提供）

隨後的「M的時光機」單元帶領大家回憶殺，大螢幕回顧到神話時期的經典歌曲《解決者》，看到當年打歌穿的金色打歌服，李玟雨忍不住爆料當年的衣服完全不排汗，全身都悶著汗、必須一直更換內著。看著螢幕上的過往畫面，李玟雨還幽默歪頭問台下：「大家有看到我的下顎線嗎？」笑稱以前的線條太銳利，現在雖然鈍了一點，但笑瞇瞇的眼睛與下顎線依舊是他用來「撩動粉絲心意」的致命武器；台下粉絲更一度大聲鼓譟要他「脫衣服」，李玟雨見狀隨即開玩笑揮手表示：「大家我們下次見～」卻隨後大方送上福利，露出西裝外套下的無袖手臂，引來全場瘋狂尖叫。

李玟雨與全場粉絲大合照。（FU Entertainment提供）李玟雨與全場粉絲大合照。（FU Entertainment提供）

驚喜不僅如此，為了歡迎李玟雨睽違多年再度造訪台北舉辦演出，主辦單位與現場粉絲特別瞞著他準備了精緻的歡迎蛋糕。當這份象徵歡迎他回歸台北的蛋糕被推上台時，李玟雨顯得十分驚喜與感動。被問到今天與台北粉絲齊聚的心情，他真情告白：「不論是神話成員集體、我個人，還是小分隊來台北時，都覺得這裡是充滿能量的地方。我認為這是『神話創造』給我們莫大的愛。」

李玟雨帥氣登台，粉絲舉著象徵「神話」的橘色應援物力挺。（FU Entertainment提供）李玟雨帥氣登台，粉絲舉著象徵「神話」的橘色應援物力挺。（FU Entertainment提供）

他盛讚台北粉絲既親切又體貼，讓他相當享受舞台，甚至現場拋出震撼彈：「如果我們未來做『台版新曲』，應該可以試試看，我們約定好喔！」隨後便邀請全場進行大合照，調皮笑稱這張合照就是大家留下約定的「證據」，直呼自己對台北真的充滿了愛。

李玟雨寶刀未老，一舉一動掀起現場歡呼聲。（FU Entertainment提供）李玟雨寶刀未老，一舉一動掀起現場歡呼聲。（FU Entertainment提供）

在活動尾聲的安可聲浪中，李玟雨再度登台熱力獻唱代表作《The M style》，全場粉絲也跟著節奏大合唱 。在演出正式落幕之際，大螢幕上更感性投遞出他特別留給台北粉絲的溫馨道別訊息，為這場重逢畫下完美句點 。隨後，李玟雨也實踐寵粉承諾，更在活動結束後留下來與全場觀眾一一進行離場擊掌，讓每位到場粉絲都帶著滿滿的美好回憶。

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