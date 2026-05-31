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為何總穿「東北大花」？竹北吊車大王親解密：自備30套、送親友900件

「竹北吊車大王」胡漢龑（左）接受邱怡澍訪問。（翻攝IG）「竹北吊車大王」胡漢龑（左）接受邱怡澍訪問。（翻攝IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕人稱「竹北吊車大王」的啟德機械起重工程公司董事長胡漢龑，除了以富可敵國的雄厚財力和金碧輝煌的頂級豪宅聞名外，近年更搖身一變成為人氣網紅。每次現身，他的「東北大花裝」與自創「開心舞」，已成為網路上辨識度極高的金字招牌。究竟這位百億富豪為何對這款花色情有獨鍾？日前他接受正妹YouTuber「台灣小姐」邱怡澍（Joyce）訪問，首度曝光驚人的治裝與送禮數字，甚至大方在鏡頭前直球示愛，讓網友直呼：「不愧是胡董，實力與霸氣兼具！」

在邱怡澍的街頭訪問中，她好奇提問：「胡董每次都是這一身打扮，有什麼特殊的意思嗎？」胡漢龑笑著表示，其實原因非常簡單：「因為這衣服穿起來很年輕，又很喜慶！」他更透露，自己衣櫃裡光是這種類型的衣服就多達2、30套，更狂的是，他不僅自己穿，還「獨樂樂不如眾樂樂」，大手筆買了高達8、900件東北大花裝狂送身邊親朋好友。胡董隨後更對著邱怡澍豪爽喊話：「改天來我家，送你一件啦！」

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