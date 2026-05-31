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92歲李富城碩士畢業了！修滿33學分超狂 驕傲喊：每位老師名字都記得

〔記者蕭方綺／台北報導〕資深氣象主播李富城昨現身世新大學114學年度畢業典禮，高齡92歲的他從入學世新傳管系碩士在職專班以來，就深受大眾關注。談到這段求學過程，李富城說，雖然中間確實有困難，但收穫很多，是一段很了不起的學習經驗。他提到自己總共修了33個學分，從中學到如何研究、如何學習，以及如何吸收新知，連每位老師的名字都還記得，對這段歷程印象很深。

李富城（右）認為退休後，持續學習是很好的選擇。（世新大學提供）李富城（右）認為退休後，持續學習是很好的選擇。（世新大學提供）

他表示，以自己這個年紀重返校園學習，首先要具備幾個基本條件，包括聽力與視力都要能跟上課堂需求，因為上課時若聽不清楚、看不見教材，學習就會比較吃力。在具備這些條件後，只要有意願，就很適合再回到校園進修。他也提到，現在的入學方式與過去不同，不一定要經過筆試，讓想繼續學習的人更有機會投入。

李富城（左起）與論文指導教授阮明淑、世新助理教授陳俊廷一同合影慶祝。（世新大學提供）李富城（左起）與論文指導教授阮明淑、世新助理教授陳俊廷一同合影慶祝。（世新大學提供）

李富城直言，退休後不是只能把時間放在旅遊或休閒娛樂，學習反而是一個很好的選擇。對他而言，持續用腦能讓記憶力維持在較好的狀態，也有助於延緩退化。他坦言，自己曾感覺記憶力有些變化，因此選擇透過學習讓大腦持續運作，這對身心都很重要。他也認為，不應因年紀增長就否定自己的學習能力，年長者同樣可以學會年輕人會的事。

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