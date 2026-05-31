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娛樂 最新消息

台灣楊立微參賽《英國達人秀》雖敗猶榮 嚇壞評審「以為妳著火」

〔記者陳慧玲／綜合報導〕台灣「足上舞伶」楊立微參加《英國達人秀》總決賽，過去她未曾和老公舉辦過婚禮，這次把表演舞台當成兩人的婚禮，夫妻協力表演精彩足上火舞，得到評審們不少好評，可惜經由觀眾票選，最終由英國「浩克斯敦農夫合唱團」奪冠。知名評審賽門考威爾一度以為楊立微「著火了」。

楊立微在《英國達人秀》總決賽再次秀出精彩表演。（翻攝自YouTube）楊立微在《英國達人秀》總決賽再次秀出精彩表演。（翻攝自YouTube）

楊立微所屬的「即將成真火舞團」事後發文表示：「對不起，我們沒有在BGT（英國達人秀）拿名。謝謝全世界的台灣人徹夜支持，請將掌聲送給這位勇敢的女孩，在舞台最後都不忘大喊她來自台灣的女孩。」

楊立微的表演讓評審和觀眾驚呼連連。（翻攝自YouTube）楊立微的表演讓評審和觀眾驚呼連連。（翻攝自YouTube）

英國媒體《Daily Mail》報導，《英國達人秀》評審之一的賽門考威爾在觀看楊立微表演過程中被嚇壞了，驚呼「我還以為妳著火了呢！」不斷形容楊立微的演出讓人「屏氣凝神」，觀眾們也緊張觀看決賽直播中選手們驚險刺激的表演，有網友評論：「楊立微太棒了！如果她贏了我一點也不介意，她實至名歸。」也有人留言：「楊立微，我的天哪，這開場太精彩了，前五秒鐘就徹底征服了我。」還有網友表示：「楊立微和她丈夫的表演需要多麼驚人的天賦啊！」可惜最後楊立微並未獲得名次。

楊立微（右）和老公把《英國達人秀》現場當成補辦婚禮。（翻攝自YouTube）楊立微（右）和老公把《英國達人秀》現場當成補辦婚禮。（翻攝自YouTube）

曾為楊立微按下金按鈕，讓她可以直接進入總決賽的評審KSI，看了楊立微的精采演出則連續說出3次「危險、危險、危險」，但誇讚她的表演是自己歷來看過最恐怖卻精彩的一幕，有太多地方不能出錯，其他評審也大讚楊立微和老公的無懼，常以為要結束了，但又有下一步精彩表演。賽門也誇他們無懼、有才華，大讚表演不可思議，讓人respect！因此儘管最終楊立微沒有拿到前3名，但已得到評審和廣大網友肯定。

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