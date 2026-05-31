47歲河智苑狂炸腹肌唱跳！韓網全看傻：輾壓一票偶像

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓星河智苑最近化身唱跳歌手，週六（30日）登上音樂節目《Show!音樂中心》（Show! MusicCore），引發熱烈討論，網友更傻眼直呼：「她已經47歲了！？」

韓網大讚河智苑凍齡、保養得超好。（翻攝自YouTube）

河智苑登上《Show!音樂中心》演唱23年前的電影《逆轉人生》OST《Home Run》，她穿著白色短版上衣，身材保養得宜的她，不但腰瘦到不行，還看得到腹肌，好身材實在讓人嘆為觀止。就不用說她唱跳功力也是一流，還以為是在線的人氣女歌手。河智苑也發文表示：「這是個心臟快要爆炸的緊張瞬間，今天能感受到這樣的激動，真的非常感謝，以及謝謝大家的應援。」

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河智苑一舉一動，完全看不出來是暌違23年再次重現這個表演。（翻攝自YouTube）

其實是河智苑在去年4月的YouTube節目《26級智苑》中，承諾如果影片觀看數破120萬次，那她會重現當年的《Home Run》舞台。結果真的輕輕鬆鬆超過120萬點閱率，河智苑也信守承諾，主動致電給《Show!音樂中心》想登台，讓製作單位相當驚訝，完全不敢相信。

河智苑露腹肌唱跳，相當吸睛。（翻攝自YouTube）

河智苑登上《Show!音樂中心》演出，連「結尾妖精」都相當完美。（翻攝自YouTube）

網友看了影片後紛紛表示，「太美了」、「到底是怎麼做到的？」、「誰會相信妳已經47歲了」、「47歲還能這樣登上音樂節目，讓其他人怎麼辦啊」、「她真的美得驚人，只有我老了」、「太瘋狂了，完全輾壓大多數偶像吧，臉蛋是一回事，身材也太完美了吧」、「她看起來就像一位頂尖的solo歌手，完全沒有一絲不協調感」、「姐姐快50歲（南韓年齡算法）了，只有我的頭髮白了，這是世界不公平」。

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