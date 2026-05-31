重讀抖孫安佐案內幕！控《拳願》秋偉「為流量逼上片」 出事卻卸責

〔記者傅茗渝／台北報導〕藝人孫安佐日前因火焰槍事件引發社會關注，其前經紀人「重讀天月」日前才發片指控拳擊賽事《拳願》主辦人秋偉，利用藝人流量炒作，稍早他再度拋出多項指控。重讀除直指秋偉在檢調介入後推卸責任外，更牽扯出其多年死對頭網紅「烏鴉」，揭露雙方恩怨，使這起火槍案的風波持續擴大。

重讀（左）怒掀火焰槍片內幕，痛批秋偉（右）靠孫安佐賺流量卻卸責。（翻攝自IG）

重讀將砲口對準死對頭網紅「烏鴉」，重讀透露，自己過去曾與前妻不幸遭遇酒駕車禍導致雙雙斷腿，不滿遭烏鴉在網路上編故事嘲諷是「發誓才被車撞」，痛批烏鴉「支持酒駕、缺德蹭流量」，並連帶質疑對方的私生活人品，新仇舊恨一併引爆。

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重讀也指控《拳願》主辦人秋偉，針對外界關注的孫安佐火焰槍宣傳影片，重讀爆料該影片是由秋偉旗下的員工負責拍攝、剪輯與審核，且秋偉當時以「追求瀏覽率」為由催促上片。重讀強調，自己當初曾極力勸阻，不料事發進入地檢署後，秋偉卻發影片指控他「背骨」。重讀直言，自己是基於對孫鵬的承諾，才選擇卸任經紀人職務負責，不滿秋偉一邊大動作拍片聲稱「雪中送炭」，一邊卻將法律責任推給經紀人與介紹的攝影師。

秋偉曾拍片指重讀背骨。（翻攝自IG）

此外，重讀表示，自己在這起案件中明明只是「證人」，卻已經遭到限制出境；反觀身為「被告」、涉及金流與合約的秋偉卻能自由出國，質疑對方的說法不符合常理。他同時替旗下攝影師抱不平，質疑秋偉在出事後未協助處理保釋金等後續事宜，只是為了心虛、試圖帶網路風向以規避司法處置。

重讀轟網紅烏鴉（圖）編故事蹭流量。（翻攝自IG）

最後，重讀感嘆雙方曾有革命情感，當初孫安佐與「燒打雞」轟動一時的拳賽也是由他促成，如今卻因利益反目。他指出，秋偉先前因與烏鴉爆發錄音糾紛，導致《拳願》痛失娛樂城每年高達500萬元的贊助，如今贊助遇缺，秋偉不去找烏鴉算帳，反而回頭與烏鴉和解、並背刺身為宣傳功臣的自己，痛批秋偉敵友不分、做賊喊抓賊。重讀更在文末放話，直指秋偉至今仍企圖利用孫安佐的流量來復活賽事，靜待孫安佐後續獲釋後的反應。

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