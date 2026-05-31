呂良偉遭好友出賣損失「天文數字」 以德報怨事蹟曝光

呂良偉拍片回憶早年被騙經過，直呼：「我也是受害者啊！」（香港星島日報）

〔記者林南谷／綜合報導〕70歲港星呂良偉有「不老男神」封號，1980年憑TVB電視劇《上海灘》中「丁力」一角深植人心，1991年電影《跛豪》更成為他的代表作，近年活躍社交媒體，近日分享一段他在90年代被朋友欺騙的慘痛經歷，不但被騙走逾4百萬台幣，更額外付出了120多萬，但他以德報怨，獲得粉絲一致讚揚。

影片中，呂良偉回憶90年代的某個大年初一，一位生意拍檔將他投資逾4百萬台幣款項全部捲走，然後人間蒸發，他當時有如晴天霹靂，無法相信自己如此信任的人會做出這種行為。由於找不到對方，他本以為事件會不了了之。

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後來銀行致電呂良偉，表示該騙徒的女友因無法償還剩下120多萬的房屋貸款，銀行即將收回物業。該名女子情緒激動，威脅若銀行收回，會抱著兒子做傻事，銀行在無計可施下，找到了受害者呂良偉。

呂良偉說，當時他感到非常荒謬：「我也是受害人啊，還要幫他照顧他的女朋友，還幫他還錢？」認為整件事與他無關，責任不應推到他身上。但冷靜思考後，他改變想法：「我想120萬換2條人命，值！」認為雖然自己這樣做很「蠢」，但為了拯救2條生命，他願意付出。

最終，呂良偉為這位「騙財朋友」的女友付清了120多萬尾款。影片最後，呂良偉分享了他的人生觀：「人富心也要富，人窮心都要富。」堅信做人不要太計較，多做善事，即使功勞會被搶走，但功德是沒有人能搶走的。

影片分享後，呂良偉以德報怨善舉深深感動了無數網友，紛紛湧入留言區大讚「人帥心善」，不少人指出，在90年代被騙走4百萬台幣絕對是一筆天文數字，因為在那個年代能成為「萬元戶」已是非常了不起的事，呂良偉卻能大方放手並出資救人，足見其宅心仁厚。

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