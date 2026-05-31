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娛樂 電視

差1個月滿99歲！宋逸民宋達民父親過世

〔記者傅茗渝／台北報導〕演藝圈知名雙胞胎兄弟檔宋逸民、宋達民的父親日前傳出離世噩耗，在家人陪伴下安詳辭世，享壽98歲，距離99歲生日僅差短短一個多月。消息一出，演藝圈好友與教會弟兄姊妹大感不捨。

宋逸民、宋達民父親離世，陳維齡、洪百榕陪伴。（藝起發光、藝之星教會提供）宋逸民、宋達民父親離世，陳維齡、洪百榕陪伴。（藝起發光、藝之星教會提供）

追思會由「藝起發光」與「藝之星」教會聯合籌備，現場星光齊聚，台北市長蔣萬安也趕在禮拜開始前親自現身致哀，擁抱慰問家屬。追思禮拜上，陳維齡、洪百榕成了安定家族的重要力量，各自用最深切的方式對公公表達至孝。陳維齡師母強忍淚水，現場用溫柔堅定的歌聲獻唱詩歌，台下不少親友聽了集體拭淚；洪百榕牧師則強打精神擔任讀經，引領全場會眾在信仰中尋求盼望，兩位媳婦的敬重與不捨全寫在臉上。

陳維齡用溫柔堅定的歌聲獻唱詩歌。（藝起發光、藝之星教會提供）陳維齡用溫柔堅定的歌聲獻唱詩歌。（藝起發光、藝之星教會提供）

提及與父親的深厚牽絆，宋逸民與宋達民兄弟倆也忍不住紅了眼眶。他們感性回憶，小時候黏爸爸黏得緊，只要看到爸爸出門上班，雙胞胎兄弟就會一路大哭追到大街上，天天在巷口瘋狂上演「尋父記」，捨不得和爸爸分開。如今那些調皮又充滿愛的童年畫面，至今仍歷歷在目。

兩兄弟透露，父親經歷過大時代的動盪與不易，個性低調卻韌性極強，一輩子默默承擔、對家庭充滿責任感，一直是他們演藝路與人生中最崇拜的榜樣。雖然面對至親離去心痛難耐，但兩兄弟也坦言，父親能以98歲高齡平平安安地走完人生最後一程，心中除了不捨，更多的是滿滿的感恩。

宋逸民、宋達民的父親傳出離世噩耗。（藝起發光、藝之星教會提供）宋逸民、宋達民的父親傳出離世噩耗。（藝起發光、藝之星教會提供）

面對這段時間各界的代禱與關懷，宋家兩兄弟表達了由衷的謝意。宋逸民也感性對在天國的父親喊話：「感謝上帝讓爸爸日子滿足，我們相信他已經到了更平安喜樂的地方。將來我們會在天家再一次重逢相見。」整場追思聚會沒有過多的哀戚，反而用滿滿的愛與祝福。

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