諷習近平惹禍喜劇俱樂部遭潑糞？ 黃逸豪發聲掙扎這一事

台北市知名喜劇俱樂部喜劇「卡米地」29日遭人投擲由白漆混合糞便的「屎漆彈」。（記者鄭景議翻攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕卡米地喜劇俱樂部29日遭郭姓男子丟擲自製「屎漆彈」，由於當日演出內容與中國國家主席習近平有關，且演員之一的黃逸豪曾表演「習近平貫口」，懷疑與中共「跨境鎮壓」有關。

對此，陸委會昨表示，政府絕不容忍任何暴力或滋擾事件，危害社會治安與秩序，更堅定反制任何境外敵對勢力藉任何形式對台進行跨境鎮壓。

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黃逸豪昨晚在臉書發文表示，知道大家很想聽這次事件的段子，但他現在還沉浸在相聲失控爆幹好看的興奮感中，還沒有心情去想要怎麼把這件事寫成笑話，「有某黃姓知名脫口秀藝人暨金鐘紅毯主持人建議我6月4的金鐘23，把習近平貫口直接講一次就好，我還在掙扎這件事情。」

台北市警中山分局獲報後展開追查，前晚先逮捕騎車接應的20多歲蔡姓共犯後，昨午再循線將主嫌35歲的郭姓電梯維修工逮捕到案，郭雖供稱是因買不到知名脫口秀門票才憤而犯案，但警方檢視郭男手機發現已被格式化，懷疑另有隱情，先將兩人依毀損、公然侮辱及恐嚇等罪嫌移送台北地檢署偵辦，並持續釐清犯案動機。

當天卡米地的主秀為相聲演員黃逸豪的節目「相聲失控」，黃逸豪曾因表演嘲諷習近平的段子爆紅。卡米地喜劇俱樂部受訪表示，近期沒有與人結怨，推測郭男的犯案動機，疑似與演出內容諷刺習近平有關。

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