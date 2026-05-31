何如芸心繫病母停更 飯糰老闆娘1句話淚崩

何如芸近期歷經人生低潮。（翻攝自何如芸臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕女星何如芸近期心繫身體微恙的母親，很久沒有出入台北市，前天中午趁著去看皮膚科，餓瘋跑去買一家一直很喜歡吃的飯糰，店裡客滿只好打包，老闆娘一見她進門就問：「怎麼那麼久沒來？看見妳真開心！」

何如芸上次去該店是3月，被老闆娘這麼一問，她神色黯淡透露媽媽最近身體不太好，老闆娘一邊捏飯糰一邊請他兒子拿紙袋裝2杯果汁：「如果妳媽媽不太能吃東西，那看看她可不可以喝這個⋯⋯」當場何如芸低頭拚命找錢包要付錢，老闆娘不肯收，就在翻背包同時，她眼淚也噴出來。

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何如芸說，自己已經很久沒有哭了，坦言曾經一度痛苦到連眼淚都沒有，「原來有時候，想哭也那麼難；前幾天助理問：姐！妳的社群要不要更新一下？粉絲都快跑光了。」

現在的何如芸，一直覺得如果藝人不能帶給觀眾快樂，至少要保留社會意義，才有價值，可是她現在還有什麼？默默地工作，靜靜地陪伴，苦中作樂，每一天都是爭取來的每一天。

前天，何如芸因為一位不是太熟悉的人給的溫情，讓她站在車水馬龍的路邊哭了很久很久，但記者相信經常與何如芸互動聊天過程中，知道她是勇敢母親，也都歷經了人生最難熬的離婚官司，一定能挺過人生低潮。

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