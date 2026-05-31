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娛樂 最新消息

高高帥哥透早問「妳是黃倩萍」 女神主播魂都快飛了

黃倩萍入行以來有「女神主播」美名。（翻攝自黃倩萍臉書）黃倩萍入行以來有「女神主播」美名。（翻攝自黃倩萍臉書）　　

〔記者林南谷／台北報導〕三立iNEWS財經台主播黃倩萍有「女神主播」封號，但她貴為「女神」，卻在一早做出魂都快飛了舉動，因為碰到「高高帥哥」。

話說30日早上黃倩萍跑去運動健身，遇到一件讓她感動開心的事，對她來說是很大鼓勵，有位高高的帥哥走過來問她是「黃倩萍」嗎？然後又嚷嚷怎麼現在星期六早上看不到她主持iNEWS財經台節目《祝你健康》？

這位高高帥哥告訴黃倩萍是忠實觀眾，每週都很認真準時收看，很喜歡來賓專業又像聊天一樣的氣氛。當下，「女神」一度魂都快散了，還好馬上又鎮定回神說：「最近電視台政策希望節目網路化，所以《祝你健康》改成一對一的訪談模式，但就沒有在電視上播出了。」

她頂著留美碩士，擁有優異外語能力。（翻攝自黃倩萍臉書）她頂著留美碩士，擁有優異外語能力。（翻攝自黃倩萍臉書）

說畢，黃倩萍表示自己也覺得很遺憾，一直很希望健康節目可以幫助更多的人，很可惜現在沒有辦法服務到習慣看電視的觀眾們，尤其是長輩們，儘管如此，女神主播仍以平常心說：「網路時代推著我們改變，也是無可奈何的事。」

還好有高高帥哥鼓舞激勵，黃倩萍仍暖心告訴喜歡《祝你健康》朋友們：「節目還是一本初衷熱情為大家服務，希望大家訂閱起來，家裡有長輩，請各位教他們怎麼看，網路很方便，隨時可以看，而且一次可以看很多集，不用再等到每周六日早上。」真是對長輩暖心的主播。

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