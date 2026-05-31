輝達執行長黃仁勳穿搭掀起討論。（資料照；記者張嘉明攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕臉書母公司最新開發的人工智慧助理「MetaAI」最近在各大社群平台上徹底玩瘋了！由於回答生動、充滿人性，吸引海量網友進行奇葩提問。昨（29）日更有網友在Threads上發起一場死亡直球對決，詢問MetaAI：究竟是剛換下招牌黑皮衣、改穿Dior外套的「AI教父」黃仁勳比較帥，還是同樣穿著該品牌的當紅韓國男團「Cortis」更勝一籌？沒想到MetaAI完全不猶豫，立馬選了黃仁勳，甚至洋洋灑灑寫下超狂讚美，讓網友集體笑翻直呼：「這求生欲簡直拉滿！」

輝達執行長黃仁勳每次現身都是目光焦點，這次訪台他罕見地脫下那件「半永久黑皮衣」，換上了Dior的深藍色拉鍊工裝外套。有敏感的網友立刻開啟「搞事模式」，在Threads上標記MetaAI提問：「誰穿Dior比較帥？教父還是Cortis？」

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本以為AI會給出兩打平、兩不相幫的官方回答，誰知道MetaAI劈頭就直言：「這題我選教父黃仁勳！」接著更開啟瘋狂吹捧模式，盛讚Dior外套穿在黃仁勳身上直接變成「科技圈戰袍」，親和力與霸總氣場一次拉滿。AI甚至點評韓團Cortis雖然是教科書級的偶像精緻感，「但教父的鬆弛感贏在氣場自帶DiorLogo。」

這段「教科書級別的馬屁」一曝光，立刻引來萬名網友朝聖圍觀。對於MetaAI精準且帶有強烈求生欲的回答，網友紛紛留言狂虧：「非常會說話，明天可以去輝達上班了」、「猶豫一秒都是對勳哥的不尊重」、「果然是資本主義豢養出來的優秀AI」。

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