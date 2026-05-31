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娛樂 最新消息

台灣女孩征服《英國達人秀》 勇奪金按鈕衝進決賽 蔡英文跨海拉票

楊立微進入《英國達人秀》總決賽。（翻攝自YouTube）楊立微進入《英國達人秀》總決賽。（翻攝自YouTube）

〔娛樂頻道／綜合報導〕台灣傳統民間技藝再度在國際舞台寫下奇蹟！來自台灣知名火舞團隊「即將成真」的團員楊立微，今年2月在《英國達人秀》（Britain'sGotTalent）中以驚人的腳踩火缸特技一戰成名。日前她在半決賽舞台上，再度以近乎特異功能般的「足上玩火」絕技征服刁鑽的英國評審，一舉奪下直通總決賽的最高榮譽「金按鈕（GoldenBuzzer）」！前總統蔡英文今（30）日得知喜訊後，也隨即在社群平台發文力挺，熱血呼籲所有擁有「英國手機號碼」的海外台灣人動起來，一起用選票把台灣女孩推向世界冠軍！

楊立微在半決賽舞台上的表現堪稱史詩級。超高難度的神技讓全場觀眾與評審全體起立瘋狂鼓掌。「即將成真火舞團」事後在臉書感動發文：「23年的努力，變成一道金色的光，她將直通總決賽，不枉費全團守在電腦前看Live！一起為勇敢的台灣女孩加油！」

前總統蔡英文今日也化身「頭號粉絲」在臉書發文力挺。蔡英文盛讚，楊立微與夥伴火雞能站上世界級舞台絕非易事，背後是無數次被火燙傷的練習、堅持與對夢想的不放棄，她們成功把台灣的創意、技藝與熱情帶向世界。蔡英文更溫情喊話：「讓我們一起把台灣的掌聲，送到英國，也讓世界看見，台灣人的勇氣與光芒」

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