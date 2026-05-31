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娛樂 最新消息

薔薔親妹遭控「歹毒騙婚」！借精生子2個月鬧翻 中國妻怒曬出軌信開撕

〔記者傅茗渝／台北報導〕「薔薔」林嘉凌的親妹林嘉珍與中國籍同性伴侶「阿順」（原名小潔），今年3月透過海外生殖技術喜迎新生命。未料，日前因頻繁爭吵驚動警方介入調解後，再度爆發毀滅性黑料。雙方在社群上大打口水戰，互控騙婚、出軌及隱瞞賣淫，正式撕破臉。

薔妹林嘉珍（右）與中國籍妻子阿順今年3月順利迎來新生命。（翻攝自Threads）薔妹林嘉珍（右）與中國籍妻子阿順今年3月順利迎來新生命。（翻攝自Threads）

阿順率先透露，自己生產後就被薔妹趕出內湖租屋處，如今每天必須耗費2小時車程通勤才能看小孩，更屢遭對方痛罵。阿順痛心指出，這2年來飽受詐欺與背叛，指控薔妹「騙錢騙懷孕」，行徑相當歹毒。她更爆料，懷孕5個月時兩人赴越南旅遊，薔妹竟大玩雙簧開兩間房，私下與他人過夜，回台後還持續與該女子聊騷，並在背後嘲笑自己。此外，阿順更控訴在懷孕9個月時被亂丟行李，甚至在產後第9天，薔妹就在月子中心內對她動手辱罵、惡意調低冷氣企圖整她，目前她已完成警方筆錄。

薔妹的妻子阿順控訴被騙錢騙懷孕，甚至在生產完第9天，就被薔妹趕出月子中心。（翻攝自threads）薔妹的妻子阿順控訴被騙錢騙懷孕，甚至在生產完第9天，就被薔妹趕出月子中心。（翻攝自threads）

薔妹隨即發表長文反擊，掀出阿順的背景。薔妹透露兩人於2024年初在上海酒店結識，當時阿順已擔任陪酒小姐長達6年，當天她花費1萬人民幣帶對方出場，3天後阿順便主動提議同居。不料同居半年後，薔妹私下查看手機，赫然發現阿順背著她擁有長期包養的已婚男性及多名嫖客，當年的直播巴掌事件便是因此而起。薔妹強調自己當初是出於好意，不希望對方一輩子在夜場摧殘身體，才決定帶她回台結婚並借精生子。她痛批阿順回台後根本無法適應平凡生活，甚至四處向親戚炫耀當年「躺著10分鐘賺1萬」的荒唐過去，讓她顏面盡失。

阿順曬出薔妹的親筆簽名悔過書。（翻攝自Threads）阿順曬出薔妹的親筆簽名悔過書。（翻攝自Threads）

阿順曬出遭薔妹動粗拉扯的影片。（翻攝自Threads）阿順曬出遭薔妹動粗拉扯的影片。（翻攝自Threads）

針對薔妹的指控，阿順隨後再度反擊，並公開多張對話紀錄與相關對話截圖，強調自己所言不假。雙方各執一詞，讓這起家醜演變成羅生門。而先前曾對妹妹屢次惹事表示「深刻失望」的姊姊薔薔，目前對此事尚未回應。

☆若您發現有兒童、少年、老人、身心障礙者遭受不當對待，或您本身有遭受家庭暴力、性侵害、性騷擾等情事，24小時全天候可以手機、市話、簡訊（聽語障人士）直撥「113」☆

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