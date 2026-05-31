《盜音天才》用耳朵犯罪引爆超好評！影帝盛讚新生代男星「下一位國際巨星」

〔記者許世穎／綜合報導〕由奧斯卡最佳紀錄片導演丹尼爾羅赫打造的犯罪驚悚電影《盜音天才》，日前於北美舉辦盛大首映，現場星光熠熠，奧斯卡影帝達斯汀霍夫曼與男主角李奧伍道爾更驚喜重現電影橋段，搭乘片中調音師專業維修小貨車帥氣登場，瞬間引爆全場尖叫與鎂光燈搶拍。

達斯汀霍夫曼（左）與李奧伍道爾現身《盜音天才》首映，驚喜重現電影橋段，搭乘片中調音師專業維修小貨車帥氣登場。（CATCHPLAY提供）

李奧伍道爾一身俐落黑色西裝現身紅毯，英倫魅力席捲全場，更被外媒盛讚是「今年最耀眼的新生代男星」。就連達斯汀霍夫曼在首映訪談中都大讚：「他有種很罕見的魅力與細膩度，我相信他會成為下一位國際巨星。」李奧伍道爾則分享，自己第一次看完劇本就徹底著迷，「這不只是犯罪電影，更是一場關於聲音與孤獨的心理旅程。」

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導演丹尼爾羅赫也透露，自己一直都想打造一部「真正用聲音說故事」的電影，希望觀眾能完全沉浸在主角異常敏銳的聽覺世界之中。電影不僅有緊張刺激、利用絕對音感破解保險箱的高張力犯罪場面，關於師徒情誼與人生救贖的情節，也意外逼哭大批觀眾，讓許多影迷驚呼「完全出乎意料！」、「今年最驚艷的電影！」

李奧伍道爾一身俐落黑色西裝現身《盜音天才》首映紅毯，英倫魅力席捲全場。（CATCHPLAY提供）

《盜音天才》在爛番茄影評網上更獲得觀眾近乎滿分的98%超高評價，權威影評新鮮度認證也高達94%，成為今年討論度最高的話題電影之一，好評持續延燒，台灣也將於6月5日正式上映。

此外，為了讓影迷收藏《盜音天才》英國版原文海報，片商也同步公布上映首周限定特典活動，凡購買《盜音天才》電影票乙張，即可獲得限量原文A3海報乙張，數量有限，送完即止，6月5日起，邀請觀眾一起進戲院感受這場前所未見、用「耳朵犯罪」的天才計畫！

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