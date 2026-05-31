自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電影

《盜音天才》用耳朵犯罪引爆超好評！影帝盛讚新生代男星「下一位國際巨星」

〔記者許世穎／綜合報導〕由奧斯卡最佳紀錄片導演丹尼爾羅赫打造的犯罪驚悚電影《盜音天才》，日前於北美舉辦盛大首映，現場星光熠熠，奧斯卡影帝達斯汀霍夫曼與男主角李奧伍道爾更驚喜重現電影橋段，搭乘片中調音師專業維修小貨車帥氣登場，瞬間引爆全場尖叫與鎂光燈搶拍。

達斯汀霍夫曼（左）與李奧伍道爾現身《盜音天才》首映，驚喜重現電影橋段，搭乘片中調音師專業維修小貨車帥氣登場。（CATCHPLAY提供）達斯汀霍夫曼（左）與李奧伍道爾現身《盜音天才》首映，驚喜重現電影橋段，搭乘片中調音師專業維修小貨車帥氣登場。（CATCHPLAY提供）

李奧伍道爾一身俐落黑色西裝現身紅毯，英倫魅力席捲全場，更被外媒盛讚是「今年最耀眼的新生代男星」。就連達斯汀霍夫曼在首映訪談中都大讚：「他有種很罕見的魅力與細膩度，我相信他會成為下一位國際巨星。」李奧伍道爾則分享，自己第一次看完劇本就徹底著迷，「這不只是犯罪電影，更是一場關於聲音與孤獨的心理旅程。」

導演丹尼爾羅赫也透露，自己一直都想打造一部「真正用聲音說故事」的電影，希望觀眾能完全沉浸在主角異常敏銳的聽覺世界之中。電影不僅有緊張刺激、利用絕對音感破解保險箱的高張力犯罪場面，關於師徒情誼與人生救贖的情節，也意外逼哭大批觀眾，讓許多影迷驚呼「完全出乎意料！」、「今年最驚艷的電影！」

李奧伍道爾一身俐落黑色西裝現身《盜音天才》首映紅毯，英倫魅力席捲全場。（CATCHPLAY提供）李奧伍道爾一身俐落黑色西裝現身《盜音天才》首映紅毯，英倫魅力席捲全場。（CATCHPLAY提供）

《盜音天才》在爛番茄影評網上更獲得觀眾近乎滿分的98%超高評價，權威影評新鮮度認證也高達94%，成為今年討論度最高的話題電影之一，好評持續延燒，台灣也將於6月5日正式上映。

此外，為了讓影迷收藏《盜音天才》英國版原文海報，片商也同步公布上映首周限定特典活動，凡購買《盜音天才》電影票乙張，即可獲得限量原文A3海報乙張，數量有限，送完即止，6月5日起，邀請觀眾一起進戲院感受這場前所未見、用「耳朵犯罪」的天才計畫！

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中