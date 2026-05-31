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娛樂 電影

認真？坎城評審爆「沒看半部片」 黛咪摩兒遭封幽靈人物

〔記者鍾志均／綜合報導〕第79屆坎城影展才剛落幕，不料評審團就爆出驚人內幕！身為主競賽評審之一的好萊塢女神黛咪摩兒（Demi Moore），被爆在整個影展期間「幾乎沒看競賽片」，被業界人士戲稱是「幽靈評審」，消息傳出後瞬間引爆討論。

黛咪摩兒是第79屆坎城影展主競賽評審之一。（達志影像）黛咪摩兒是第79屆坎城影展主競賽評審之一。（達志影像）

據法國八卦媒體《Closer》與影業人士爆料，黛咪摩兒雖然每次紅毯都美到發光、氣場全開，但一進入放映廳後畫風卻大不同；只要燈一暗，她就離席，幾乎沒有完整看完任何一部主競賽作品。

這樣表面風光、私下神隱的反差，讓不少電影圈人士和影迷聽聞後十分傻眼。

更誇張的是，在由南韓名導朴贊郁領軍的評審會議中，黛咪摩兒也被指出「全程沉默」，幾乎沒有參與討論。有發行商更毒舌形容：「她是電影明星，但不是影迷。」封她為本屆最神祕的「幽靈評審」。

黛咪摩兒身為坎城評審之一，卻爆出沒看任何競賽片。（翻攝自X）黛咪摩兒身為坎城評審之一，卻爆出沒看任何競賽片。（翻攝自X）

這起風波也讓今年金棕櫚得主、羅馬尼亞名導克里斯汀穆基的新作《Fjord》（暫譯：峽灣）意外被捲入話題中心；畢竟評審是否真的看過所有競賽片，讓外界開始質疑獎項評選的公正性。

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