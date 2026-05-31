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娛樂 最新消息

BL天菜CP成熟解禁 穿四角褲畫面全網暴動

〔娛樂頻道／綜合報導〕泰國BL圈人氣黃金CP TutorYim 來了！從《甜心派》一路甜到《中間愛情》、《床友限定》，合作滿四年的兩人，這次竟然直接把戀愛濾鏡拆掉，帶著全新BL劇《老派男友》（ChermChey）回歸，尺度、氛圍、成熟感全面升級。

由泰國男團DEXX成員 Tutor Koraphat Lamnoi 與 Yim Pharinyakorn Khansawa 再度搭檔主演，《老派男友》找來《床友限定》名導 Cheewin Thanamin Wongsakulpach 操刀，加上泰國人氣作家Nottakorn原著加持，從開播前就話題不斷。

《老派男友》最大特色在於高度寫實的生活感。（GagaOOLala提供）《老派男友》最大特色在於高度寫實的生活感。（GagaOOLala提供）

不同於過往青春感滿滿的BL作品，這次兩人直接挑戰「社會人大人戀愛」，不只一起經營酒館，劇中還充滿喝酒談心、失戀療傷、半夜情緒崩潰等超真實生活感。

《老派男友》由兩位主角在家裡只穿四角褲晃來晃去、赤裸上身做家事，甚至在酒精催化下逐漸卸下防備，每個眼神、每次靠近都像在「慢火燉感情」。不少網友看完直呼：「這不是戀愛，這是成年人的致命曖昧。」

TutorYim合作四年，以大人感CP回歸。（GagaOOLala提供）TutorYim合作四年，以大人感CP回歸。（GagaOOLala提供）

Yim受訪時也坦言，這次是「全新的TutorYim CP」，從畫面色調到角色狀態都跟過去完全不同，「以前比較像可愛、年輕的戀愛，這次成熟很多，也更貼近現實。」Tutor則透露，因為角色設定較粗獷、直接，兩人在表演方式上也做了不少調整，希望觀眾能看到不一樣的火花。

《老派男友》故事描述在愛情裡屢屢受傷的Akara（Yim 飾），原本早已不相信真愛，卻在寺廟許願後，遇見性格直率又充滿侵略感的Intha（Tutor 飾）。一個不敢愛，一個拼命靠近，兩人在酒館與日常陪伴中，慢慢從互相試探，變成彼此最想依靠的人。這種從心碎到被治癒的情感，也讓不少劇迷邊看邊喊：「明明很甜，為什麼又有點想哭？」

《老派男友》於GagaOOLala現正熱播中。

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