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娛樂 音樂

被玉女歌手夾擊殺出重圍 李翊君爆紅秘辛曝光了

〔記者陽昕翰／台北報導〕傳唱天后李翊君昨晚在高雄流行音樂中心舉辦「翊起聽見愛」演唱會，特別復刻經典短髮造型登台。她透露，靈感來自去年與綜藝教母張小燕聊天時獲得的靈感，「小燕姐建議我，不妨把過去最具代表性的造型重新搬上舞台」，希望讓一路陪伴她的歌迷重溫青春回憶。

李翊君在高流舉辦演唱會。（寬宏藝術提供）李翊君在高流舉辦演唱會。（寬宏藝術提供）

李翊君表示，剛出道時台灣歌壇美女如雲，許多玉女歌手都留著長髮、大波浪造型，而她卻是又瘦又黑。儘管陸續推出《萍聚》、《珍重再見》等歌曲，卻始終未能讓外界特別注意到她的外型特色。

直到唱片公司找來造型師替她打造新形象，沒想到對方見到她後的第一句話就是：「一定要把頭髮剪短，而且要剪得像男生一樣短，如果不願意剪，我就沒辦法幫妳做造型。」

李翊君坦言，當時心想自己明明是女生，為何一定要剪短髮，但為了讓演藝事業有所突破，最後還是決定嘗試。

李翊君重現短髮經典造型。（寬宏藝術提供）李翊君重現短髮經典造型。（寬宏藝術提供）

沒想到這個短髮造型後來成為她最具代表性的形象之一，也讓更多觀眾認識並記住她。這次演唱會重現當年的短髮造型，不僅勾起歌迷回憶，也讓觀眾見證她一路走來的變化。

李翊君笑說，看到大家對經典造型的熱烈反應，讓她感受到歲月雖然流逝，但音樂與回憶始終留存在大家心中，這也是她最感動的事情。

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