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娛樂 電視

（專訪）7層樓高墜落「差1公分」險癱瘓 張雁名住院2個月驚吐後遺症

〔記者蕭方綺／專訪〕張雁名近日回歸台視八點檔《寶島西米樂》，劇中與青梅竹馬黃瑄有曖昧情節，戲外則是已婚5年的他，也分享自己如何讓另一半安心面對「演員老公」的日常。

張雁名回歸台視八點檔《寶島西米樂》。（記者陳奕全攝）張雁名回歸台視八點檔《寶島西米樂》。（記者陳奕全攝）

他坦言，太太是圈外人，交往初期難免會對工作內容感到不確定，因此只要有親密戲一定會主動報備。他也笑說：「她也不是20幾歲的小女生，每天看韓劇也知道拍戲的狀況。」

張雁名透露，拍戲結束後幾乎沒有額外社交活動，不必要的應酬也不參加，私下真正會見面的朋友也不多，「我只有跟尹昭德私下出去過，打球而已。」至於演員之間交換聯絡方式是否容易讓另一半在意？他認為這本來就是工作需求，不需要過度解讀，以《寶島西米樂》為例，他的聯絡人也僅限尹昭德與黃瑄。

張雁名演出台語八點檔，人氣升溫。（記者陳奕全攝）張雁名演出台語八點檔，人氣升溫。（記者陳奕全攝）

這次演出台語八點檔，也意外讓他人氣升溫。他笑說，以前拍偶像劇時只會在台北東區被認出，如今和家人到宜蘭或中南部旅遊，夜市攤販都會熱情喊他劇中名字、還不停投餵美食，讓老婆又驚又喜直呼「你在這邊比較紅！」

張雁名出道超過10年，過去拍戲曾留下傷勢。（記者陳奕全攝）張雁名出道超過10年，過去拍戲曾留下傷勢。（記者陳奕全攝）

連快3歲的兒子都搞不懂為什麼爸爸一直被路人叫住拍照，他只好浮誇回應「因為爸爸是巨星」，還自嘲說：「現在先讓兒子崇拜我，不然以後只會被吐槽。」

此外，他出道超過10年，拍戲難免受傷，談到過去拍戲留下的傷勢，他也坦言心有餘悸。15年前拍《新兵日記－特戰英雄》動作戲時曾從7層樓高墜落，造成腰椎壓迫性傷害，醫生當時甚至警告「再差一公分就可能癱瘓」。

張雁名謹慎看待動作戲。（記者陳奕全攝）張雁名謹慎看待動作戲。（記者陳奕全攝）

他當時住院2個月，生活完全無法自理，復健將近一年，雖然幸運逃過癱瘓命運，但脊椎這輩子一直都有後遺症，像是之前盤腿坐在地上看劇本約半小時，隔天腰就痛到無法起身，甚至要向劇組請假的嚴重地步。

如今即使身體逐漸恢復，他仍會在高處產生陰影，也因此更謹慎看待動作戲，「現在一定會有嚴密準備跟事前訓練。」對已經有家庭的他來說，也不再允許自己冒險逞強。

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