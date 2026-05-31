（專題）韓劇擂台開打！《超能路人甲》打入全球64國排行 《21世紀大君夫人》霸榜5週不退場

〔記者蕭方綺／專題報導〕這週串流平台收視排行榜，直接變成「韓劇擂台賽」，每一部都在拚誰才是流量怪物。朴恩斌、車銀優主演的《超能路人甲》完全開外掛，口碑一路狂飆，Netflix第二週就衝出全球790萬觀看次數，還順便打進全球64國排行榜，氣勢像是「我不是路人，我是主角」。在台灣也火速超車林智妍《我的王室死對頭》，直接登頂收視冠軍，存在感強到不行。

另一邊，IU與邊佑錫主演的《21世紀大君夫人》雖然在南韓因歷史關係遭炎上，但收視仍誇張，明明已經完結，卻像劇還在播一樣，在Disney+硬是霸榜5週不下，屬於「下檔了但觀眾不肯放手」型選手。

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朴恩斌、車銀優演出的韓劇《超能路人甲》在Netflix第二週就衝出全球790萬觀看次數。（Netflix提供）

▶▶Netflix

朴恩斌、車銀優演出韓劇《超能路人甲》躍升冠軍，並同步打進全球64國排行榜，展現驚人氣勢。《我的王室死對頭》、《秒殺愛情》分居二、三名，台劇《男公館》則拿下第四名。此外，陸劇《逐玉》、動畫《黃泉使者》、《關於我轉生成史萊姆這檔事S4》及《魔法帽的工作室》等作品也持續受到觀眾關注。

《超能路人甲》躍升冠軍，《我的王室死對頭》、《秒殺愛情》分居二、三名。（Netflix提供）

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美劇《夢魘絕鎮S4》穩坐冠軍，台劇《監所男子求生記》排名第二，《絕命法官》位居第三。此外，紀錄片《看不見的國家》與義大利電影《拿坡里的美麗傳說》雙雙成為本週新進榜話題作品。

美劇《夢魘絕鎮S4》穩坐冠軍。（CATCHPLAY+提供）

▶▶Disney+

韓劇《21世紀大君夫人》持續蟬聯冠軍，已連霸5週。《雨霖鈴》升上第二名，《賭金》則位居第三。此外，韓綜《天機試煉場》擠進前五名，陸劇《子夜歸》與經典美劇《曼達洛人》也成功打入排行榜，顯示觀眾追劇口味相當多元。

IU（左）、邊佑錫主演《21世紀大君夫人》即使播畢，爭議仍未停。（Disney+提供）

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中國劇《良陳美錦》這週迎來精彩大結局，持續蟬聯冠軍，《之後的我們》與紀錄片《看不見的國家》分居二、三名。此外，《關於我轉生變成史萊姆這檔事》第四季、《黃泉使者》、《楠木邸的神明庭院》等動漫作品也擠進前十名。

中國劇《良陳美錦》這週迎來精彩大結局，持續蟬聯冠軍。（MyVideo提供）

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電影榜由《天眼浩劫》奪冠，《我家的事》、《紅色一號》緊追在後；戲劇榜則由《Bonjour麵包店》拿下冠軍，《豐臣兄弟！》、《良陳美錦》分居二、三名。

電影榜由《天眼浩劫》奪冠，《我家的事》、《紅色一號》緊追在後。（Hami Video提供）

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《豐臣兄弟！》奪下冠軍，《向流星許願的我們》與《風，帶有香氣》分居二、三名。近其中《豐臣兄弟！》集結仲野太賀、池松壯亮、菅田將暉等豪華卡司，《向流星許願的我們》以奇幻愛情掀起討論，而NHK晨間劇黑馬《風，帶有香氣》則以女性護理先驅故事受到觀眾青睞。

《豐臣兄弟！》奪下冠軍。（LINE TV提供）

前三名皆由中國劇包辦。（愛奇藝提供）

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前三名皆由中國劇包辦，依序為奪冠的《家業》、第二名的《佳偶天成》以及第三名的《蜜語紀》；台劇《男公館》位居第十名。

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