夏語心搭Uber一句「能迴轉嗎」司機爆氣秒取消！同行揭內幕

〔記者蕭方綺／台北報導〕夏語心近日在Threads發文分享搭乘Uber的經驗，她透露當時為了讓接送路線更順暢，請司機迴轉接送，沒想到對方竟爆氣直接取消訂單，讓她滿頭問號發文求解：「為什麼啊？是不是迴轉會惹怒司機？」

夏語心秉持「不懂就問網友」的想法，虛心求教。（翻攝自臉書）

貼文曝光後引發熱烈討論，不少網友留言指出，迴轉在交通規則中屬於路權較低的駕駛行為，風險相對較高。更有多名計程車及Uber司機現身說法，直言：「迴轉幾乎是職業駕駛最怕遇到的情況之一。」

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有運將表示，迴轉時除了要留意對向來車，還得提防高速行駛的機車突然竄出，一旦發生碰撞，不僅面臨車損與維修問題，若乘客受傷更可能衍生後續責任，因此許多司機寧願多繞一段路，也不願冒險迴轉。另有司機坦言，自己每天開車最怕的就是迴轉，「幾乎沒有車會主動禮讓」，因此能避免就盡量避免。

此外，也有Uber司機分析，取消訂單不一定是因為被要求迴轉而生氣，可能是當下路段車流量過大、不利於迴轉，或考量行車安全後決定取消行程。

在看完大批網友與運將的解釋後，夏語心終於解開疑惑，隨即留言回應：「大家辛苦了！感謝各位司機現身說法解除疑問。」她也有感而發表示，現在不只開車要提高警覺，就連走在路上也要小心，「毒駕一堆很恐怖，大家都要平安回家。」

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