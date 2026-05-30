不熱嗎？李洪基來高雄竟穿西裝 「台灣乖乖」坐鎮挺FTISLAND

FTISLAND李洪基不熱嗎？粉絲看了都熱了。（讀者提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓流拼盤「K-SPARK」今天（30日）晚間在高雄世運主場館舉行，FTISLAND李洪基竟然全身包緊緊登場，不過他透露，其實是因為造型師聽說今天很多人會來，因此把成員們都打扮得很帥氣。只是鼓手崔敏煥穿背心，而他穿西裝，實在讓粉絲看了都熱。

DPR IAN大方脫掉上衣。（讀者提供）

DPR IAN是今晚最性感的男人。（讀者提供）

DPR IAN裸上身背吉他演出。（讀者提供）

今天由DPR IAN打頭陣，他身穿招牌皮衣上台，獻唱夯曲《Don’t Go Insane》、《So Beutiful》及《Nerves》等歌曲，強勁節奏搭配性感舞蹈，讓現場變成大型夜店。接著他更脫掉皮外套，換穿西裝外套秀出健壯胸肌，全場歌迷眼睛大吃冰淇淋，超級養眼，堪稱今晚最性感的男人。

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FTISLAND李洪基賣力演唱。（讀者提供）

與DPR IAN形同對比的，是FTISLAND的李洪基。儘管高雄天氣炎熱，但FTISLAND卻在南台灣化身白馬王子，主唱李洪基脖子圍著絲巾，還穿著白色西裝登場。久違參加拼盤演出，李洪基坦言有點緊張且尷尬，擔心有人認得他們，但也有人不認識FTISLAND，不過他強調會好好演出再離開。

FTISLAND李洪基十分帥氣，鼓手崔敏煥旁邊還可看到乖乖身影。（讀者提供）

他賣力獻唱6首歌曲，展現鐵肺實力，到了南部當然沒有忘記要唱「到南部弄假牙」的神曲《壞女人》，全場一起大合唱，氣氛熱烈。李洪基也透露，除了日本、南韓有演唱會之外，接下來也有機會再來台開唱，期待與粉絲再次相見，讓粉絲笑說：「真的是灶咖男團！」值得一提的是，眼尖的網友發現，崔敏煥旁邊的音樂設備竟然放有「台灣乖乖」，實在超級可愛。

FTISLAND李在真帥氣登場。（讀者提供）

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