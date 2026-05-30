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娛樂 最新消息

泰妍仙氣開唱 KiiiKiii重返世運大喊：高雄尖叫聲

泰妍現身高雄開唱。（讀者提供）泰妍現身高雄開唱。（讀者提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓流拼盤「K-SPARK」今天（30日）晚間在高雄世運主場館舉行，泰妍（太妍）開場就獻唱名曲《I》，動人歌聲瞬間征服全場歌迷，SONE（粉絲名）更亮起粉色手燈，為她應援，更直呼「耳朵好幸福」。

泰妍今天抵達高雄小港機場。（民眾提供）泰妍今天抵達高雄小港機場。（民眾提供）

泰妍仙氣滿滿。（讀者提供）泰妍仙氣滿滿。（讀者提供）

泰妍賣力演唱。（讀者提供）泰妍賣力演唱。（讀者提供）

「精靈女王」少女時代隊長泰妍今天才飛抵高雄的小港機場，晚間就現身世運主場館演出，她身著白色開衩裙裝仙氣滿滿的現身，以《I》揭開序幕，接著《Feel So Fine》、《Four Seasons》、《Panorama》及《 Time Lapse》輪番上陣，讓粉絲聽得如癡如醉。只是泰妍一直在用手摸監聽耳機，最後甚至摘下接收器，因此被粉絲質疑音響設備是不是不夠好，在社群上引發討論。

KiiiKiii表演多首歌曲。（讀者提供）KiiiKiii表演多首歌曲。（讀者提供）

KiiiKiii活力四射。（讀者提供）KiiiKiii活力四射。（讀者提供）

另一女團KiiiKiii上週才應中信兄弟邀請，在臺北大巨蛋演出，今天到港都演出，開場就帶來她們今年推出的歌曲《404》，全場一起大喊「Era Era」，氣氛嗨到不行，更為高雄歌迷首唱《UNDERDOGS》。隊長Jiyu短髮現身，以華語甜喊：「高雄，尖叫聲！」掀起高潮。

KiiiKiii再度登上高雄世運主場館。（讀者提供）KiiiKiii再度登上高雄世運主場館。（讀者提供）

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