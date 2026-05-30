韋禮安跳起來了！「大咖男星」隱身觀眾席被cue成全場焦點

韋禮安今天四度攻蛋。（記者胡舜翔攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕韋禮安今天四度攻蛋，他這次攻蛋勤練舞功，在百忙之中抽空上舞蹈課長達半年，走到哪裡都掛念著舞步，演唱會前夕更密集排練，終於在舞台上展現苦練成果。有趣的是，五月天的瑪莎在場朝聖演唱會，在遊戲環節被演唱會導演馨儀cue起身跳舞，意外成為全場焦點。

韋禮安帶領舞者大跳去年掀起復古舞步風潮的歌曲。（記者胡舜翔攝）

當《珍妮佛》前奏響起，歌迷期待已久的唱跳橋段正式展開，韋禮安帶領舞者大跳去年掀起復古舞步風潮的歌曲，接著以唱跳方式呈現《女孩》全新版本。

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韋禮安隨後又換上深藍色V領訂製西裝，搭配閃亮亮的晶鑽裝飾，以成熟風格舞蹈演繹《為什麼你總是愛上不該愛的人》，還有兩首動感的英文創作《Typo》及《Get Outta My Head》，化身唱跳歌手讓歌迷驚喜不已。

韋禮安持續金曲連發。（記者胡舜翔攝）

演唱會後半段，韋禮安持續金曲連發，《有沒有》帶領歌迷回到初識他的青春歲月，《如果可以》則再度引爆全場大合唱，將氣氛推向最高點。

在獻給歌迷的《世界上最重要的人》之後，韋禮安送上全新創作《很久很久》，作為本次演唱會的最後一首歌曲。

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