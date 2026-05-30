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娛樂 最新消息

（直擊）Yuika登台感性告白「我沒自信」 鼓勵台粉：多愛自己好嗎

Yuika。（大鴻藝術提供）Yuika。（大鴻藝術提供）

〔記者廖俐惠／新北報導〕日本創作女聲Yuika（『ユイカ』）今天（30日）起一連兩天在新莊Zepp New Taipei開唱，兩天吸引完售4400人朝聖，台下歌迷興奮大喊「Yuika」，而Yuika則開心回應：「水啦！」現場氣氛熱烈；整場2小時的演唱會，讓歌迷心滿意足。

Yuika上次來台是2025年3月，相隔1年多再度來台，她表示很開心亞洲巡迴來到台北，大喊：「我回來台北了！謝謝大家，要一起開心嗨到最後喔。」Yuika帶來多首好歌，包括等等，讓全場歌迷聽得如癡如醉，紛紛揮舞手上的壓克力手燈，現場五顏六色超級美。除此之外，活力滿滿的Yuika還在現場「帶貨」，介紹毛巾、T恤等周邊商品。

Yuika。（大鴻藝術提供）Yuika。（大鴻藝術提供）

演出接近尾聲，本來都用日文發言的Yuika為了想要完整表達心意，特別請來中文翻譯上台。她有感而發：「當別人問我喜不喜歡自己，我通常都說我喜歡，為什麼會這樣回答，是因為我想讓周圍的人認為我是開朗的人。」但她坦言，其實自己並沒有自信，「我知道愛自己有多麼困難，我希望你們多愛自己一點，我是這樣，希望你們也是，我抱持著這樣的心情寫下這首歌，希望聽著這首歌能夠愛自己一點。」接著她帶來《I Can’t Be a Princess》。

她帶來《因為喜歡你。》等夯曲之外，還首次公開沒有在演唱會上表演的新歌，讓粉絲又驚又喜。在表演最後，Yuika表示能夠遇到大家真的非常開心，「為了再次見面，我會繼續努力的！」她披上粉絲準備的布條，與特別別上領帶的樂手們一起大合照，在樂手先行離場後，Yuika還跑來跑去，盡量與每個角落的粉絲打招呼告別，為演出畫下溫馨的句點。

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