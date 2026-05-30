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林志玲老公都來了！韋禮安第4度攻蛋 意外促成天團合體

韋禮安第4度攻蛋。（記者胡舜翔攝）韋禮安第4度攻蛋。（記者胡舜翔攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕韋禮安第4度攻蛋，今起連兩天舉辦「HI WE1 韋，您好」巡迴演唱會，兩場2萬張門票全數售罄，進帳台幣4680萬元。他力邀蘇打綠馨儀再度擔任演唱會導演，這次把舞台變成45度的斜長滑道，開場身穿黑皮革套裝現身3層樓高平台，作勢俯衝而下，驚呆現場萬名粉絲。

開唱韋禮安以節奏強烈的搖滾勁曲《愛我沒錯》為演唱會揭開序幕，隨後穿上白色雪衣化身滑雪選手，突以滑雪之姿衝到主舞台，讓全場笑聲和尖叫聲不斷。

團隊首創45度斜長LED舞台呈現核心概念，超長L型舞台呼應著演唱會名稱「HI WE1」的類電話話筒設計。（記者胡舜翔攝）團隊首創45度斜長LED舞台呈現核心概念，超長L型舞台呼應著演唱會名稱「HI WE1」的類電話話筒設計。（記者胡舜翔攝）

團隊首創45度斜長LED舞台呈現核心概念，超長L型舞台呼應著演唱會名稱「HI WE1」的類電話話筒設計，象徵著一條長長的時間軌道，在上面記錄聲音，串起回憶和情感。

韋禮安第4度攻蛋。（記者胡舜翔攝）韋禮安第4度攻蛋。（記者胡舜翔攝）

韋禮安在台上談到：「每次來小巨蛋我都說我要延伸台，想近距離跟大家見面，我今天最大挑戰就是跟每一個你打招呼，不要漏任何一個，我最害怕的就是整場演唱會你們都只會看到我的屁股，這樣太便宜你們了。」

至於演唱會名稱「HI ＷE1」，他笑說：「會取這名字表面上看起來很胡鬧，我想表達打電話是人與人之間的聯繫，透過演唱會剛好可以表達我現在的心境和狀態。」跑滿全場的他更笑說：「在沒帶手機，不然今天演唱會結束，我應該可以養3隻『皮克敏』。」

韋禮安第4度攻蛋。（記者胡舜翔攝）韋禮安第4度攻蛋。（記者胡舜翔攝）

今天演唱會現場眾星雲集，包括瑪莎、品冠、阿Ken、AKIRA、蔡旻佑、Hush、吳姍儒、理想混蛋、冰球樂團、黃瑋昕、Ozone子翔和祖安、金泰佑、徐凱希、曾靜玟、郭家瑋、聖恩、黃氏兄弟等藝人朝聖。

巧合的是，5月30日也是「蘇打綠日」，正在休息的蘇打綠，團員難得合體小巨蛋力挺導演馨儀，並支持好友韋禮安。

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