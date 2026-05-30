才新婚大元1年！鼓鼓被拍身邊驚見「超萌小女孩」

鼓鼓今天親手調製夏日特調飲品送給幸運歌迷，現場還有一位超萌的可愛小女生相伴。（記者胡舜翔攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「鼓鼓」呂思緯今天出席「Vitamin G 夏日咖啡好友會」，他親手調製夏日特調飲品送給幸運歌迷，現場還有一位超萌的可愛小女生相伴，與大元結婚1年的他忍不住笑說，他如果有機會當爸，希望第1胎會是女生。

鼓鼓露面宣傳新專輯。（記者胡舜翔攝）

鼓鼓露面宣傳新專輯，談到愛妻大元，夫妻倆工作各自忙碌，時常傳訊報備行程與聯繫感情。他也宣布將於7月18日在台北信義新光三越香堤大道廣場舉辦新專輯演唱會，開心直呼：「免費入場！大家時間留好，我們到時候見。」

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鼓鼓受邀擔任第37屆金曲獎的紅毯主持人。（記者胡舜翔攝）

此外，鼓鼓受邀擔任第37屆金曲獎的紅毯主持人，將和「學姐」陳明珠攜手主持，近來已經在做金曲入圍者的功課，開始聽大量音樂，「沒有像第一次那麼緊張，希望在紅毯上帶給入圍的大家美好回憶」。

鼓鼓認為搭檔陳明珠非常厲害，對方也告知她可能會發生的狀況，「那些狀況都是我難以想像的，但他們都過來了，有發生都沒問題，她說『放心，我在，任何問題都可以解決』。」

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