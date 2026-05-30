GOT7小巨蛋合體 MARK段宜恩、BamBam祭限定演出

KOREA HOT TAIPEI演唱會主視覺。（寬宏藝術提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓流拼盤「2026 KOREA HOT TAIPEI」演唱會正式宣布卡司陣容，包括GOT7成員BamBam、「MARK」段宜恩，以及新世代女團Kep1er與tripleS，演唱會將於7月11日在台北小巨蛋登場，門票將於6月4日（四）中午12點全面啟售。

KOREA HOT TAIPEI卡司正式公布，BamBam。（寬宏藝術提供）

BamBam以鮮明的個人風格與強烈的舞台魅力深受許多歌迷喜愛，近年透過SOLO活動展現多元音樂面向，無論在舞台表現或個人音樂作品上，都帶來極具辨識度的個人魅力與能量，此次來台北，也讓許多歌迷相當期待他會帶來什麼樣令人驚喜的舞台。

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KOREA HOT TAIPEI卡司正式公布，「MARK」段宜恩。（寬宏藝術提供）

同為GOT7成員的「MARK」段宜恩，以沉穩氣質與扎實音樂創作實力收穫大批歌迷支持，近年專注於個人音樂發展，累積多首作品，持續展現獨有的音樂風格與創作能量。此次BamBam與「MARK」段宜恩也將於「2026 KOREA HOT TAIPEI」的舞台上限定合體，帶來暌違多年，令人期待已久的合作演出與合唱舞台。

KOREA HOT TAIPEI卡司正式公布，tripleS。（寬宏藝術提供）

女團陣容則邀來新世代人氣代表Kep1er與tripleS參與演出。Kep1er自選秀節目出道以來，以風格多元的作品與充滿青春能量的舞台魅力備受矚目，深受全球粉絲喜愛；tripleS則憑藉多變且充滿實驗性的音樂風格迅速累積高人氣，團體持續展現不斷進化的音樂實力與鮮明特色，此次來台演出成員包括尹舒妍、鄭慧潾、金琉然、郭妍知、許念慈、高麗真友、川上凜、朴示溫，兩組女團的加入，也將為本次演唱會注入更加豐富且充滿活力的舞台氛圍；詳情請上寬宏藝術。

KOREA HOT TAIPEI卡司正式公布，Kep1er。（寬宏藝術提供）

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