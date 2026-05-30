選秀節目《宇宙啦啦隊》舞蹈爆抄襲！製作人B2認會檢討揭內情

《宇宙啦啦隊》今晚舉辦LIVE總決賽，18位女孩全力爭取最後9個成團席次。（記者陳奕全攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕緯來原創選秀節目《宇宙啦啦隊》今（30）日晚間舉辦LIVE總決賽，18位女孩歷經數月訓練、層層淘汰與人氣考驗後，終於站上最終舞台，全力爭取最後9個成團席次，稍早製作人B2率領18位女孩受訪，B2也回應日前參賽者樺樺表演舞蹈疑抄襲的爭議。

B2回應日前參賽者樺樺表演舞蹈疑抄襲的爭議。（記者陳奕全攝）

有網友將《宇宙啦啦隊》樺樺演唱中文版《'Bout You》的表演，對比GFRIEND的《Time for the Moon Night》及《Glass Bead》，認為編舞上不管是招牌動作還是隊形的變換都有極高雷同。

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B2回應日前參賽者樺樺表演舞蹈疑抄襲的爭議。（記者陳奕全攝）

負責該段表演的編舞老師發聲坦言：「創作過程中確實有參考GFRIEND的舞蹈風格與部分表演元素，並表示若讓觀眾感受到過於相似，自己願意虛心檢討與調整。」也盼外界別將矛頭指向參賽者。

製作人B2今受訪時則坦言，製作團隊確實需要檢討，「樺樺其實不知道這首歌改編上有這樣的問題，我們後來看了之後，發現雷同的地方真的很多，這部分製作方會好好檢討。」他強調，對自己而言，團員的表演內容本身並沒有問題，爭議不應該延伸到學員身上。

B2回應日前參賽者樺樺表演舞蹈疑抄襲的爭議。（記者陳奕全攝）

本次LIVE總決賽舞台規格全面升級，大型LED主視覺、升降舞台與燈光特效同步登場，18位女孩輪番帶來精彩演出。韓國人氣女團Apink主唱鄭恩地特別來台擔任表演嘉賓，以溫暖歌聲為女孩們送上祝福；MC銀赫、牛奶老師及輔導員麻由也將帶來驚喜演出與特別橋段。

晉級LIVE總決賽的18位女孩包括：Yula、莓莓、慢慢、艾莉兒、靚靚、海莉、柔柔、LyXi、黛比、魚肉、妃妃、Lydia、紀欣伶、樺樺、叩叩、Tina、安汝與李多寅。

最終9人成團名單揭曉後，全新女團也將正式展開演藝活動規劃。製作團隊表示，未來除了持續推出音樂作品與舞台演出外，也將安排更多培訓與跨界合作機會，希望讓女孩們能在不同領域持續成長。

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