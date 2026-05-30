被向太消費重提坐牢往事 古天樂現身六字回應

古天樂冷回被向太重提往事。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「向太」陳嵐近日透過短影音分享人生故事，期間竟再度提及古天樂年輕時曾因誤入歧途入獄的往事，引發討論。對此，古天樂昨（29日）以活動大使身分出席《香港 Comic Con 2026》 （動漫展）時，首度公開回應相關話題，態度相當低調。

面對媒體詢問是否看過向太談論自己過往經歷的影片？古天樂簡短表示：「沒留意，沒回應。」隨後結束相關話題，未再進一步說明。短短六個字的回應，也被不少網友解讀為不願消費往事，同時保留對長輩的尊重。

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事件源自向太日前在社群平台分享自身奮鬥歷程，以「開局爛牌不代表結局」為題，談及自己年輕時半工半讀、靠著努力一步步改變人生。過程中，她也提到相當欣賞古天樂，並回憶對方年輕時因案件服刑22個月，出獄後一度對未來感到迷惘。

向太表示，當時古天樂甚至不太敢抬頭與人交談，整體狀態缺乏自信，但她一路見證對方從低潮重新站起來，最終成為香港影壇具代表性的演員之一。她更盛讚古天樂熱心公益、長期投入慈善事業，直呼：「多偉大！」

不過，相關言論曝光後也在網路掀起兩極反應。部分網友認為向太是在分享勵志故事，肯定古天樂的人生轉折；也有人質疑再度提起多年前的入獄往事，恐有揭人瘡疤之嫌。

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