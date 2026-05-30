不行諷刺習近平？「卡米地」遭潑漆砸糞 喜劇演員：撐到現在是奇蹟

演員黃豪平近期曾表演諷刺習近平的段子，也讓外界揣測事件是否與政治因素有關。（資料照，記者潘少棠攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕台灣知名脫口秀場地「卡米地喜劇俱樂部」昨（29）日晚間驚傳遭人潑灑糞便與油漆，警方獲報後循線追查，迅速逮捕涉案郭姓男子。不過由於當晚演出內容涉及中國國家主席習近平，加上演員黃豪平近期曾表演諷刺習近平的段子，也讓外界揣測事件是否與政治因素有關，而同為喜劇演員的黃豪平也發文吐露心聲。

據了解，郭嫌到案後供稱，因買不到演出票券，一時氣憤才會朝俱樂部潑灑糞便與油漆。不過，當晚參與演出的喜劇演員黃逸豪則在社群發文透露，自己近期曾在表演中演出一段涉及習近平的諷刺貫口，不排除因此引來有心人士報復。

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另一名喜劇演員黃豪平也在社群平台發文談及此事，坦言看到現場狀況感到相當心酸。他表示，雖然有時會覺得「這家店可以撐到現在才被潑已經是奇蹟了」，但看到工作人員費盡力氣仍無法完全清除地面的漆痕，心情仍受到影響。

黃豪平指出，事發後有部分觀眾因受到驚嚇而退票，這也是他認為嫌犯最過分的地方，「讓觀眾失去了可以享受一個晚上演出的機會。」他透露，事件發生後股東群組議論紛紛，甚至有人開玩笑猜測是否是衝著自己而來。

對於外界將事件與言論自由連結，黃豪平則認為，遭潑漆一事未必需要上升到「捍衛言論自由」的層次，但強調不認同以暴力方式回應不同意見。他表示，卡米地向來開放各種立場的人租借場地演出，「你不喜歡哪段言論，你就來台上說。」

黃豪平更隔空向犯案者喊話，希望對方在承擔應有責任後，有機會能夠站上舞台直接表達看法，「講得比我們好笑，其實比潑漆還能真正羞辱到喜劇演員。」

最後，黃豪平也感謝當晚演出團體「相聲失控」、現場觀眾及工作人員的協助，直言在荒謬的夜晚裡，是大家的專業與笑聲穩住了現場氣氛，也再次展現喜劇面對困境的力量。

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