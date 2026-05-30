自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

李玟雨婚後寵妻超幸福 來台喊話組「神話二代」：我女兒太漂亮了

李玟雨受訪狂秀中文。（記者陳奕全攝）李玟雨受訪狂秀中文。（記者陳奕全攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕南韓元祖男團「神話」的成員李玟雨今天（30日）在三創Clapper Studio會台粉，這是他婚後第一次接受台灣媒體訪問，幸福全洋溢在臉上，也大方透露有與隊友們分享夫妻相處之道以及爸爸經，其中他與前進暢談3小時，並告訴他：「太太說的話都是對的！」要懂得傾聽太太的需求以及適時回應。

李玟雨分享，大概在兩年前以小分隊「神話WDJ」的身分來過台灣，最近來台灣拍攝南韓電視節目，隔了一個禮拜又再度來台演出，「我昨天到台灣先休息之後，吃了火鍋，台灣最有名是夜市，我還喝了草仔粿奶茶，玩了套圈圈拿到獎品，製作團隊很喜歡紅酒，我丟3、4次就套到了，所以就送他了等到今天表演結束再喝。」

李玟雨大方提及結婚話題，滿臉幸福。（記者陳奕全攝）李玟雨大方提及結婚話題，滿臉幸福。（記者陳奕全攝）

提到近況，李玟雨大方分享最近結婚了，被問到婚前婚後最大的變化是什麼？李玟雨認為：「以前工作的時候都是我一個人，現在有了太太小孩，讓我覺得很幸福。養小孩這方面，我雖然沒有經驗，不過太太有過第一個小孩的經驗，我也跟太太多學習。我的工作是洗衣服、洗碗、換尿布，跟之前比起來，我的人生比以前更好。」李玟雨的太太曾有過一段婚姻，與前夫育有一個女兒，李玟雨將她視如己出。

「我以前是歌手李玟雨，去遊樂園這種地方會覺得有點不方便，現在我身為爸爸，推著嬰兒車，反而覺得身為爸爸的人生很幸福。」李玟雨說道。

被問到會不會寫歌給老婆小孩李玟雨表示如果說沒有是騙人的，「我女兒叫李宇宙，我想要展現她最漂亮的部分，她現在會發出阿爸、阿爸的聲音，我把它錄起來了，我會把它當成樣本，完成一首歌曲，歌詞裡面要寫的話，應該是『她是在宇宙中最漂亮的小孩』，展現在歌詞裡面。」

李玟雨開心的說女兒跟他長得很像。（記者陳奕全攝）李玟雨開心的說女兒跟他長得很像。（記者陳奕全攝）

李玟雨開心地說：「我每天都覺得很神奇，女兒長得跟我一模一樣，這個小孩子整個五官，是個漂亮的女生，眼睛很有魅力，如果對她笑的話，也是笑眼回應。」李玟雨也笑說，現在10個粉絲送的禮物中，有10個都是給女兒的禮物，而他則是收到卡片，「其實我小孩的衣服都是粉絲送的，小朋友長得快，就算衣服稍微大一點，但之後穿也會很剛好。」

被問到在「神話」中想要選誰當乾爸？李玟雨表示：「比起要選一個乾爸，我想像的畫面是，希望其他成員趕快生小孩，成員、小孩一起，我們一起野餐烤肉，我想這應該是很棒的畫面。」李玟雨笑說成員之間確實有開玩笑說要組一個「神話二代」，未來若是女兒也想當藝人，李玟雨不會反對，如果女兒是有才華、有明星氣質的，會好好栽培支持她。

李玟雨妙語如珠，訪問十分順利。（記者陳奕全攝）李玟雨妙語如珠，訪問十分順利。（記者陳奕全攝）

今年是神話出道28年，距離30週年還有兩年，被問到神話是否有機會合體？李玟雨說提到這個話題要小心點，因為現階段成員有自己的生活、個人的活動，「我相信我跟我們成員心裡的想法相同，大家也想說30週年，我想大家應該也有想要做什麼東西。」

最後請李玟雨對台灣粉絲說幾句話，李玟雨感激地說：「每次想到台灣，就會想到大家和藹可親的，都保持笑容。無法忘記大家笑容還有能量，台灣有關的都不會拒絕。每次去工作，不是去工作而已，也希望體驗當地文化。」

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中