李玟雨婚後寵妻超幸福 來台喊話組「神話二代」：我女兒太漂亮了

李玟雨受訪狂秀中文。（記者陳奕全攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕南韓元祖男團「神話」的成員李玟雨今天（30日）在三創Clapper Studio會台粉，這是他婚後第一次接受台灣媒體訪問，幸福全洋溢在臉上，也大方透露有與隊友們分享夫妻相處之道以及爸爸經，其中他與前進暢談3小時，並告訴他：「太太說的話都是對的！」要懂得傾聽太太的需求以及適時回應。

李玟雨分享，大概在兩年前以小分隊「神話WDJ」的身分來過台灣，最近來台灣拍攝南韓電視節目，隔了一個禮拜又再度來台演出，「我昨天到台灣先休息之後，吃了火鍋，台灣最有名是夜市，我還喝了草仔粿奶茶，玩了套圈圈拿到獎品，製作團隊很喜歡紅酒，我丟3、4次就套到了，所以就送他了，等到今天表演結束再喝。」

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李玟雨大方提及結婚話題，滿臉幸福。（記者陳奕全攝）

提到近況，李玟雨大方分享最近結婚了，被問到婚前婚後最大的變化是什麼？李玟雨認為：「以前工作的時候都是我一個人，現在有了太太小孩，讓我覺得很幸福。養小孩這方面，我雖然沒有經驗，不過太太有過第一個小孩的經驗，我也跟太太多學習。我的工作是洗衣服、洗碗、換尿布，跟之前比起來，我的人生比以前更好。」李玟雨的太太曾有過一段婚姻，與前夫育有一個女兒，李玟雨將她視如己出。

「我以前是歌手李玟雨，去遊樂園這種地方會覺得有點不方便，現在我身為爸爸，推著嬰兒車，反而覺得身為爸爸的人生很幸福。」李玟雨說道。

被問到會不會寫歌給老婆小孩？李玟雨表示如果說沒有是騙人的，「我女兒叫李宇宙，我想要展現她最漂亮的部分，她現在會發出阿爸、阿爸的聲音，我把它錄起來了，我會把它當成樣本，完成一首歌曲，歌詞裡面要寫的話，應該是『她是在宇宙中最漂亮的小孩』，展現在歌詞裡面。」

李玟雨開心的說女兒跟他長得很像。（記者陳奕全攝）

李玟雨開心地說：「我每天都覺得很神奇，女兒長得跟我一模一樣，這個小孩子整個五官，是個漂亮的女生，眼睛很有魅力，如果對她笑的話，也是笑眼回應。」李玟雨也笑說，現在10個粉絲送的禮物中，有10個都是給女兒的禮物，而他則是收到卡片，「其實我小孩的衣服都是粉絲送的，小朋友長得快，就算衣服稍微大一點，但之後穿也會很剛好。」

被問到在「神話」中想要選誰當乾爸？李玟雨表示：「比起要選一個乾爸，我想像的畫面是，希望其他成員趕快生小孩，成員、小孩一起，我們一起野餐烤肉，我想這應該是很棒的畫面。」李玟雨笑說成員之間確實有開玩笑說要組一個「神話二代」，未來若是女兒也想當藝人，李玟雨不會反對，如果女兒是有才華、有明星氣質的，會好好栽培支持她。

李玟雨妙語如珠，訪問十分順利。（記者陳奕全攝）

今年是神話出道28年，距離30週年還有兩年，被問到神話是否有機會合體？李玟雨說提到這個話題要小心點，因為現階段成員有自己的生活、個人的活動，「我相信我跟我們成員心裡的想法相同，大家也想說30週年，我想大家應該也有想要做什麼東西。」

最後請李玟雨對台灣粉絲說幾句話，李玟雨感激地說：「每次想到台灣，就會想到大家和藹可親的，都保持笑容。無法忘記大家笑容還有能量，台灣有關的都不會拒絕。每次去工作，不是去工作而已，也希望體驗當地文化。」

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