驚揭《綜藝大集合》內幕 TPE正妹伊品：去一次躺三天

TPE48成員伊品未來想要推廣傳統聲樂。（好言娛樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕TPE48成員伊品是第11張單曲《偷偷被你打敗》的C位，昨天她在台北王道銀行音樂廳舉辦個人聲樂獨唱音樂會，作為大學畢業的重要紀念。工作滿檔的她笑稱，音樂會前沒有太大的失眠問題，因為前一天才剛錄完《綜藝大集合》，幽默表示：「去過的人都知道，去一次可以三天好眠。」

從偶像舞台走到畢業音樂會舞台，伊品認為最大的不同，在於這次並非以偶像身分唱跳演出。「這次沒有在大家面前做偶像的唱歌跳舞，純粹希望能把我的學業分享給粉絲，把事業分享給老師。」她以15首橫跨不同地域與風格的聲樂作品，為在國立臺灣藝術大學中國音樂學系四年的求學生涯留下深刻註腳。

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TPE48成員伊品舉辦獨唱音樂會。（好言娛樂提供）

伊品表示：「這是每個國樂系或音樂系學生畢業必經的一場演出，很開心這一天終於到了，還可以跟粉絲一起見證這個必經之路。」她透露，整場音樂會共演唱15首作品，曲目皆從大學四年所學習的聲樂曲中精心挑選，可以說整個大學生涯都在為這場演出做準備。

一路兼顧學業與演藝工作，伊品坦言最大的收穫是學會時間管理。「因為同時兼顧學業與事業，變得很會管理時間。」至於聲樂學習過程中是否曾有放棄念頭，她毫不猶豫地回答：「沒有，而且我覺得聲樂幫助我的偶像事業很多。」被問到如果能回到大一，最想對自己說什麼？她也笑回：「先練這14首歌，畢業音樂會要唱，哈哈哈。」

至於演出結束後最想感謝的人，伊品毫不猶豫將感謝獻給恩師李楠，「我的老師李楠對我真的很好，而且我每年年夜飯都跟老師全家人一起吃。」伊品也透露未來規劃，希望能全力投入演藝事業，持續在舞台上發光發熱。對於傳統聲樂與民歌在年輕世代的推廣，她則認為：「時代變遷很正常，不過每一種音樂都有值得細細感受的地方，都可以去聽聽看。」

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