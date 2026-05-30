自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

驚揭《綜藝大集合》內幕 TPE正妹伊品：去一次躺三天

TPE48成員伊品未來想要推廣傳統聲樂。（好言娛樂提供）TPE48成員伊品未來想要推廣傳統聲樂。（好言娛樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕TPE48成員伊品是第11張單曲《偷偷被你打敗》的C位，昨天她在台北王道銀行音樂廳舉辦個人聲樂獨唱音樂會，作為大學畢業的重要紀念。工作滿檔的她笑稱，音樂會前沒有太大的失眠問題，因為前一天才剛錄完《綜藝大集合》，幽默表示：「去過的人都知道，去一次可以三天好眠。」

從偶像舞台走到畢業音樂會舞台，伊品認為最大的不同，在於這次並非以偶像身分唱跳演出。「這次沒有在大家面前做偶像的唱歌跳舞，純粹希望能把我的學業分享給粉絲，把事業分享給老師。」她以15首橫跨不同地域與風格的聲樂作品，為在國立臺灣藝術大學中國音樂學系四年的求學生涯留下深刻註腳。

TPE48成員伊品舉辦獨唱音樂會。（好言娛樂提供）TPE48成員伊品舉辦獨唱音樂會。（好言娛樂提供）

伊品表示：「這是每個國樂系或音樂系學生畢業必經的一場演出，很開心這一天終於到了，還可以跟粉絲一起見證這個必經之路。」她透露，整場音樂會共演唱15首作品，曲目皆從大學四年所學習的聲樂曲中精心挑選，可以說整個大學生涯都在為這場演出做準備。

一路兼顧學業與演藝工作，伊品坦言最大的收穫是學會時間管理。「因為同時兼顧學業與事業，變得很會管理時間。」至於聲樂學習過程中是否曾有放棄念頭，她毫不猶豫地回答：「沒有，而且我覺得聲樂幫助我的偶像事業很多。」被問到如果能回到大一，最想對自己說什麼？她也笑回：「先練這14首歌，畢業音樂會要唱，哈哈哈。」

至於演出結束後最想感謝的人，伊品毫不猶豫將感謝獻給恩師李楠，「我的老師李楠對我真的很好，而且我每年年夜飯都跟老師全家人一起吃。」伊品也透露未來規劃，希望能全力投入演藝事業，持續在舞台上發光發熱。對於傳統聲樂與民歌在年輕世代的推廣，她則認為：「時代變遷很正常，不過每一種音樂都有值得細細感受的地方，都可以去聽聽看。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中