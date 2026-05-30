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娛樂 最新消息

騎單車突遭親吻、搧屁股！企鵝妹在歐洲嚇到罵「X你娘XX」

企鵝妹在台享有高知名度。（取自企鵝妹IG）企鵝妹在台享有高知名度。（取自企鵝妹IG）

〔即時新聞／綜合報導〕南韓人氣實況主「企鵝妹」（Jinny，柳允進）在台灣、歐美都有極高知名度，不過過去因未申請工作許可出席遊戲活動，被禁止入境至2028年。近日她在羅馬尼亞實境實況時，突然遭一名噁男「親手」，在她轉身要離去時，還被拍打屁股，嚇得她當場飆出台味髒話5字經「X你娘X掰」，也引起聊天室觀眾一片驚呼。

企鵝妹遭怪男性騷擾，相當錯愕。（取自企鵝妹實況）企鵝妹遭怪男性騷擾，相當錯愕。（取自企鵝妹實況）

企鵝妹近日人在歐洲實況單車之旅，她正挑戰從波蘭騎單車到羅馬尼亞的首都布加勒斯特。本週當挑戰進行到第15天，她將騎往歷史文化名城「布拉索夫」（Brasov）途中休息時，突然一名男子靠近。

當時實況鏡頭沒有清楚拍到男子面貌、動作，但可見他步行方式相當怪異。男子靠近後，企鵝妹邊喊「OK、OK」，接著慢慢退後，在一聲不明的「啪」聲響後，企鵝妹大叫「我的天啊」，接著竟飆出台語「X你娘X掰」。接著她將鏡頭轉向自己解釋，剛剛那名男子親吻了她的手兩次，而且搧了她的屁股。這時聊天室才知道剛剛的「啪」聲由來。

當下聊天室國外觀眾紛紛喊：「WTF」、「太扯了」、「太瘋了吧」、「什麼鬼啊」、「羅馬尼亞怎麼了」、「妳應該搧他一巴掌」。這段企鵝妹飆國罵的影片，也被觀眾剪輯下來，目前是她的實況台7日內最多瀏覽的剪輯。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

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