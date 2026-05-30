希區考克經典懸疑驚悚片重啟！《鳥》背景與角色設定全改

〔記者許世穎／綜合報導〕希區考克1963年經典懸疑驚悚片《鳥》將以限定劇形式重啟！綜合外媒報導，曾以《繼承之戰》榮獲艾美獎的莎拉史努克確定擔綱主演，並由《末世餘生》、《守護者》編劇湯姆史佩齊亞利執筆，環球國際影業電視部門與《哈利波特》系列製片大衛海曼旗下的Heyday Television共同開發。

不過新版本《鳥》將不會直接重拍希區考克電影，而是同時受到1963年電影版與英國作家達夫妮杜莫里耶1952年同名短篇小說啟發，被形容為一部「充滿衝擊感、設定於當代的全新改編作品」。故事舞台從電影版的加州博德加灣移至編劇史佩齊亞利家鄉阿拉斯加，並加入全新角色與謀殺懸疑元素。

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原版《鳥》由希區考克執導、蒂比海德倫主演，被視為影史最具代表性的驚悚片之一。電影描述一座海濱小鎮遭到不明原因的鳥群攻擊，以強烈的不安氛圍與末日感成為經典。

事實上，好萊塢多年來曾多次嘗試重啟《鳥》，包括2007年傳出由娜歐蜜華茲主演、馬丁坎貝爾執導的版本，以及2017年BBC籌備的影集計畫，但最終都未能實現。

莎拉史努克2023年以《繼承之戰》榮獲艾美獎戲后。（美聯社）

新版描述莎拉史努克將飾演地方法官麥拉梅西，返回位於阿拉斯加的偏遠家鄉，原本只是為了一場例行的失蹤死亡認定聽證會，卻意外發現童年好友身中多槍陳屍當地。當她試圖抽絲剝繭調查命案真相時，大自然也開始失控，大批鳥群突然襲擊小鎮。麥拉不僅得追查兇案，更必須在死亡威脅步步逼近的環境中設法生存。

由於新作大幅更動背景與角色設定，消息曝光後也立刻在網路掀起討論，不少影迷認為阿拉斯加冰冷荒涼的環境，確實有機會為故事帶來全新恐怖氛圍；但也有人質疑作品更像是一部結合鳥群襲擊元素的原創懸疑劇，而非真正意義上的《鳥》重啟版。

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