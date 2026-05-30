Meta AI太狠了！被問「孫安佐家有幾本經」超狂神回覆曝光

孫安佐、孫鵬與狄鶯近日因火槍事件頻上新聞。（翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕狄鶯昔日帶著年幼兒子孫安佐受訪時，曾公開表示希望兒子未來能成為「馬英九」，相關畫面近日再度被翻出，不過真正讓網友笑翻的，卻是一名網友將截圖丟給Meta AI後提問「他們家有幾本難念的經」，結果AI不只認真盤點，最後神來一筆的總結更成為討論焦點。

從網友分享的截圖可見，Meta AI先回覆「他們家大概不只1本」，接著列出近年受到外界關注的多起事件，包括2018年孫安佐因在美國涉及持槍恐嚇言論遭羈押238天、2019年捲入米砂墮胎風波、2024年在泰國吸食大麻後裸闖民宅，以及2024年因攜帶火藥槍械相關物品遭警方搜索等事件。

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網友將狄鶯、孫安佐舊畫面提供給Meta AI提問，意外獲得幽默回覆引發熱烈討論。（經馬賽克處理，翻攝自Threads）

除了上述風波外，Meta AI還提及2026年孫安佐因自製噴火槍影片事件遭裁定羈押禁見2個月，最後總結表示「難念的經真的有點厚。」一本正經卻又帶有幽默感的語氣，意外成為整段回覆最大笑點，讓許多網友紛紛表示「AI怎麼越來越會酸」、「這根本是整理包」、「還幫忙做時間軸」、「最後一句是精華」、「AI完全抓到重點」。

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