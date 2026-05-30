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金獎影后颱風驚魂！出門「被吹到抱緊路邊電線桿」

陸弈靜（左）與冼樂欣在《防颱準備》分飾花蓮海邊民宿工作的婦人與僑生。（公視提供）陸弈靜（左）與冼樂欣在《防颱準備》分飾花蓮海邊民宿工作的婦人與僑生。（公視提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕陸弈靜多次拿下金鐘迷你劇戲后，近日在公視學生劇展《防颱準備》不僅細膩詮釋「有家卻不想回」的複雜心境，更在劇中高張力的颱風戲碼裡，以單薄身軀迎戰狂風暴雨，令人震撼。她戲裡與香港新秀女演員冼樂欣分飾花蓮海邊民宿工作的婦人「芳姐」與僑生Bella。故事敘述中秋節遇上颱風天，只剩下不願回家的芳姐，與無法回港過節的Bella待在民宿；兩人個性迥異卻得合力撐過風雨。颱風過後，芳姐離開停業的民宿，重新面對她一直逃避的那個家。

陸弈靜演繹角色心境，她表示「家就在心裡，心在哪裡，家就在哪裡，當你放下來時，哪裡都會是你的家」。她與冼樂欣兩個異鄉人在停電的風雨夜中，從貼防颱膠帶、爭論「家裡寄來的月餅」等衝突，呈現跨文化的碰撞與火花。

劇中一場關鍵的颱風淹水戲碼，劇組特地出動水車與強風特效，極具震撼力的視覺效果，讓陸弈靜笑說「原本以為只是一般的防颱準備，沒想到水車跟設備一來，搞得跟電影規格一樣」。

陸弈靜在《防颱準備》隻身抵擋狂風暴雨。（公視提供）陸弈靜在《防颱準備》隻身抵擋狂風暴雨。（公視提供）

這場夜拍重頭戲，是導演口中「超硬」的體力活。陸弈靜得在狂風暴雨中牽摩托車，還要站在窗邊用身體死命抵擋強風與冷水狂噴，陸弈靜拍到全身發抖，收工後換下的濕透衣物也耗盡了她的備用替換，她笑說：「後來我告訴劇組，我已經沒有內衣可以換了」。

導演陳穎文對陸弈靜毫不猶豫擋水的敬業表現大為震撼，陸弈靜謙稱自己在「服務角色」，她認為「對芳姐而言，她一輩子要捍衛的東西就在那刻出現，她必須奮不顧身去保護這個暫時的家」。

陸弈靜回憶過去真實的颱風驚魂記，提到有一年颱風夜從咖啡館下班回家，路上狂風大作，讓她只能邁小碎步前進，最後被風吹到「緊緊抱住路邊的電線桿」才止住腳步。但她也笑說，住在都市較難感受劇中風雨，「小時候的防颱準備就是買泡麵回家、貼膠帶，興奮地期待放颱風假」。

《防颱準備》遠赴花蓮取景拍攝，陸弈靜也對東部自然環境讚不絕口，收工後她會獨自走到海邊，「一邊享用劇組發的晚餐，一邊感受大自然的氣息」，她有感地說「如果芳姐會喜歡留在那裡，應該也是因為這片大自然吧」。

陳穎文執導（右）《防颱準備》，陸弈靜（右二）、冼樂欣（左二）在民宿裡拍攝颱風夜戲，全身淋濕。（公視提供）陳穎文執導（右）《防颱準備》，陸弈靜（右二）、冼樂欣（左二）在民宿裡拍攝颱風夜戲，全身淋濕。（公視提供）

導演陳穎文2020年從香港來台就讀研究所，《防颱準備》承載了她強烈的個人情感。她透露，片中「回不了家」的Bella與「心裡回不去」的芳姐，就像她自身的投影。陳穎文也透過港、台文化中「冰皮月餅」與「蛋黃酥」差異，將長期滯留心底的思鄉情懷與無力感，化為劇中兩個女人對「家」的模糊想像。

《防颱準備》將於5/31晚上十點在台視播出，10時30分播出由臺藝大影創所劉定騫編、導，以其生命足跡描繪繼親家庭故事的短片《朽木與花》，公視播出後上架公視+平台。

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