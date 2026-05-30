狠酸警界亂象！超ㄎ一ㄤ女主為證明自己竟闖下大禍

〔記者許世穎／台北報導〕BBC黑色喜劇《黑色行動》自第一季開播後便意外爆紅，首播便吸引230萬觀眾收看。故事講述兩名原本只是社區警務支援官的菜鳥警察多姆與凱伊，陰錯陽差被派去臥底犯罪組織，結果兩人不只完全不像特務，還經常把任務搞砸，甚至還意外捲入埋屍事件，荒謬程度讓觀眾笑翻。

《黑色行動 第二季》葛貝米蘇拉艾庫莫洛（左）與哈梅德安尼馬沙恩正式加入軍情五處，卻無預警讓自己捲入新的危機中。（台灣大哥大MyVideo提供）

《黑色行動》表面上是瘋狂搞笑的臥底喜劇，但其實核心大膽探討英國警界種族歧視與制度問題，劇中兩位主角不斷被高層當成「工具人」，一邊被逼著賣命臥底，一邊還得面對各種荒謬官僚文化。該劇也因此被《衛報》大讚是「把警界種族議題拍得既爆笑又刺激」的代表作。尤其男女主角葛貝米蘇拉艾庫莫洛與哈梅德安尼馬沙恩互嘴鬥氣的化學反應，更被外媒形容「光看兩人吵架就很好笑」。

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第一季播出後，艾庫莫洛一舉奪下有「英國艾美獎」之稱的2024英國電視學院獎（BAFTA TV Awards）最佳喜劇類女演員獎，安尼馬沙恩也獲得英國皇家電視學會（RTS）最佳喜劇男演員獎殊榮。而正在播出的第二季中，多姆與凱伊正式加入軍情五處（MI5）組織展開新任務，不過兩人仍舊找不到自己的定位。為了向高層證明能力，多姆更鋌而走險做出大膽決定，沒想到卻意外引爆一連串危險事件，讓原本就狀況百出的兩人，再度捲入失控局面。《黑色行動》第二季將於6月4日於台灣大哥大MyVideo全台獨家播出最終回。

政治驚悚影集《情報戰》第一季由「前龐德女郎」潔瑪雅特頓主演。（台灣大哥大MyVideo提供）

此外，BBC政治驚悚影集《情報戰》第一季由《007量子危機》美艷龐德女郎潔瑪雅特頓主演，講述她飾演的英國情報官員在大選前夕，追查某位英國政治人物是否與俄羅斯克里姆林宮暗中勾結。隨著一樁命案爆發，她不只得與時間賽跑，更必須在國家安全、個人名譽與家庭之間艱難抉擇。《情報戰》第一季全劇已在台灣大哥大MyVideo獨家上架。

BBC話題節目也持續在台灣大哥大MyVideo更新，《少年烘焙大賽》第11季迎來高難度「餅乾日」挑戰，小選手們必須完成棒球主題創意甜點；《打造夢想美宅》第1季則跟著奇斯與凱特回到蘇格蘭海濱小鎮，翻修充滿家族回憶的維多利亞式宅邸，卻意外困難重重。

還有《工廠走透透》第10季深入一天可生產8000萬根薯條的超巨大工廠，帶觀眾揭開英國炸魚薯條文化背後秘密；而《宏觀設計》第24季全集也上架，凱文麥克勞德繼續追蹤英國最具野心的自建房計畫，並拜訪那些試著親手設計並建造夢想家園的人們。

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