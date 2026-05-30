昔經商失敗欠債！康康演出遇「持槍醉漢」險死在舞台上

〔記者林欣穎／台北報導〕鄭弘儀主持三立新聞台《話時代人物》，本週來賓邀來康康，現場演唱被封為慶生神曲的《快樂鳥日子》，談話間笑梗連發，康康說歌王等級的人，被讚美叫作行走的CD，「我是行走的卡帶，因為我唱歌有時候會卡痰」，他也在節目中分享過去舞台驚魂，遇到持槍的醉漢嚇得他腿狂抖。

康康（右）登上鄭弘儀節目。（三立提供）

康康小時候愛看秀場脫口秀，還透露高中演講比賽時，靠著秀場細胞，硬是把死板題目變搞笑段子，「我講的演講稿，會有很多評審老師，聽了在那邊拍桌子然後笑」，康康說演講比賽和其他選手同分，但他最後得到第二名，因為第一名要代表學校去競爭，所以第一名都是那種模範生。

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康康自爆年少時不愛讀書，高工畢業那年為了參加「楊烈盃歌唱比賽」，大膽瞞著父親，找學長代考期末考，「初賽跟複賽都過了，決賽就和期末考撞期，我就請學長幫我代考，跑去參加歌唱比賽」，但監考是康康的導師，代考當場抓包，於是就留級了，他說建築科要學製圖，學測量，去工地實習，康康說太工整的日子他沒興趣，「直線都畫不好，但素描還可以」，高中時期人緣好，包括校長都很喜歡他，「他就是喜歡我才把我留下來」。

曾在民歌餐廳駐唱，練就信手拈來的模仿功力，舞台雖然風光，卻曾差點在深夜舞台喪命。康康回憶31年前，經商失敗欠債，加上阿嬤重病住院、為了一天3萬的高額醫藥費，連凌晨3點45分的深夜Pub場他也接。某天正唱著《浪人情歌》，台下一位喝醉的大哥，竟突然對著他掏出真槍，「對著我問說會不會怕，我快要嚇死，槍真的拿出來，那時候我不知道該怎麼辦，那時候心裡想，不然就這樣算了」，當時樂隊全都嚇跑了，剩他雙腿發抖在台上清唱，還好最後沒事，回憶這驚魂事件，康康不忘搞笑「現在唱歌會抖音，可能是當時嚇出來的」。

康康說諧星搞笑慣了，認真的時候常怕人家不相信，他的嬌妻小他18歲，岳父只大康康8歲，擔心女兒被騙的岳母，是因為親自在網路上搜尋資料，被康康的善良打動，「她說看到我有認養一些孤兒，相信我心地很柔軟，壞不到哪裡去」，如今康康有一雙兒女，已經7歲的女兒出生的那一年，是出道20年愛唱歌的康康，第一次入圍金曲獎台語男歌手，他說女兒很愛看他的表演，都會對他說「爸爸是我的偶像」。

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