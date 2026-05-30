太妍、GD世運開唱！SM女帝年收6千萬 網起底「少時吸金王」是她

太妍將登上《K-SPARK IN KAOHSIUNG》拼盤演唱會。（資料照；SM Entertainment提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕高雄今晚（30日）將迎來最強韓流風暴！韓國傳奇女團「少女時代」精靈隊長太妍正式空降高雄世運主場館，準備在《K-SPARKINKAOHSIUNG》拼盤演唱會上引爆全場，同場甚至還有巨星GD等超大咖陣容，讓南台灣的高鐵與飯店一早就被粉絲擠爆。身為K-POP圈的「神級SOLO女歌手」，太妍的驚人身價再度引發外界強烈好奇。據悉，她光是年收入就輕鬆突破25億韓元（約新台幣6000萬），但最令網友吃驚的是，她竟然還不是少女時代裡賺最多的團員！

出道17年的太妍地位無可撼動，近年除了在綜藝《驚人的星期六》中展現極高國民度，音樂作品如〈I〉、〈INVU〉及近期的神曲〈To.X〉更是橫掃音源榜。根據韓國演藝圈最新結算，太妍單憑歌曲超高分紅、百萬訂閱的個人YouTube頻道以及接連不斷的品牌代言，個人總身價早已突破2,000萬美金（約新台幣6.3億元），穩坐不敗女王寶座。

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潤娥成為少女時代吸金王。（資料照；翻攝X）

然而，強中自有強中手，有網友起底「少女時代」真正的頭號吸金女王，其實是近年在影視界徹底轉型成功的潤娥。潤娥憑藉精緻美貌與零負評形象深受各大國際頂級精品喜愛，加上近年主演的《歡迎來到王之國》、《黑話律師》以及最新作《暴君的廚師》全數開出收視紅盤，更在全亞洲舉辦個人巡迴見面會。據業界估計，潤娥的總資產已高達3千萬美元（約新台幣9.3億），超越隊長太妍，成為團內的隱形第一富婆。

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