日國民天團「嵐」線上直播重播提供繁體中文 粉絲：沒推錯團體

嵐的演唱會直播後續預計追加英文、繁體中文、韓文、泰文翻譯。（圖取自@arashi_amazon社群平台「X」）

〔即時新聞／綜合報導〕日本國民天團「ARASHI」嵐即將在明（31日）於東京巨蛋舉行最後一場演唱會，且同步於線上直播，讓沒有成功買到門票的粉絲一起享受，昨（29日）宣布，直播後預計追加英文、繁體中文、韓文、泰文，但由於製作上的考量，上述4種語言的公開將需要些時間，讓大批粉絲直呼「沒推錯團」。

日本國民天團「ARASHI」嵐。（圖取自@arashi5official社群平台「X」）

此前25日，星達拓娛樂就已經在官網及官方「X」發文，提醒為避免5月31日（週日）在東京巨蛋舉行的嵐2026巡迴演唱會「We are ARASHI」現場及週邊出現擁堵，請未購票的觀眾不要前往東京巨蛋。這可能會對週邊設施及居民造成不便。為了確保演唱會安全順利進行，也為了讓所有到場觀眾和觀看直播的觀眾都能全程享受這場精彩的演出，懇請各位觀眾理解並配合。

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星達拓娛樂請未購票的觀眾不要前往東京巨蛋。（圖取自星達拓官網）

海外粉絲紛紛表示，「感謝你們加入了字幕！真的很為不會日語的國際粉絲着想」、「謝謝太貼心了，有顧到海外粉絲」、「好感人，真的謝謝嵐」、「謝謝提供繁體中文翻譯！」、「好感動喔嗚嗚嗚，一輩子愛」、「感謝您對繁體中文的支持，真是感動到淚流滿面」、「嵐最棒了」。

????ARASHI LIVE TOUR 2026「We are ARASHI」5/31（日） 東京ドーム公演



見逃し配信の際、日本語に加え下記4言語のMC字幕対応が決定！



・英語

・繫体中文

・韓国語

・タイ語

※制作の都合上、上記4言語分の公開には少々お時間を頂きます



????見逃し配信

準備でき次第～6/15（月）23:59#531はおウチで嵐 — FAMILY CLUB online （@fconline_fco） May 29, 2026

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