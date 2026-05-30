自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

日國民天團「嵐」線上直播重播提供繁體中文 粉絲：沒推錯團體

嵐的演唱會直播後續預計追加英文、繁體中文、韓文、泰文翻譯。（圖取自@arashi_amazon社群平台「X」）嵐的演唱會直播後續預計追加英文、繁體中文、韓文、泰文翻譯。（圖取自@arashi_amazon社群平台「X」）

〔即時新聞／綜合報導〕日本國民天團「ARASHI」嵐即將在明（31日）於東京巨蛋舉行最後一場演唱會，且同步於線上直播，讓沒有成功買到門票的粉絲一起享受，昨（29日）宣布，直播後預計追加英文、繁體中文、韓文、泰文，但由於製作上的考量，上述4種語言的公開將需要些時間，讓大批粉絲直呼「沒推錯團」。

日本國民天團「ARASHI」嵐。（圖取自@arashi5official社群平台「X」）日本國民天團「ARASHI」嵐。（圖取自@arashi5official社群平台「X」）

此前25日，星達拓娛樂就已經在官網及官方「X」發文，提醒為避免5月31日（週日）在東京巨蛋舉行的嵐2026巡迴演唱會「We are ARASHI」現場及週邊出現擁堵，請未購票的觀眾不要前往東京巨蛋。這可能會對週邊設施及居民造成不便。為了確保演唱會安全順利進行，也為了讓所有到場觀眾和觀看直播的觀眾都能全程享受這場精彩的演出，懇請各位觀眾理解並配合。

星達拓娛樂請未購票的觀眾不要前往東京巨蛋。（圖取自星達拓官網）星達拓娛樂請未購票的觀眾不要前往東京巨蛋。（圖取自星達拓官網）

海外粉絲紛紛表示，「感謝你們加入了字幕！真的很為不會日語的國際粉絲着想」、「謝謝太貼心了，有顧到海外粉絲」、「好感人，真的謝謝嵐」、「謝謝提供繁體中文翻譯！」、「好感動喔嗚嗚嗚，一輩子愛」、「感謝您對繁體中文的支持，真是感動到淚流滿面」、「嵐最棒了」。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中