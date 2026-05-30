金在中男團KEYVITUP首來台！拍老闆馬屁：他是Super idol

〔記者廖俐惠／綜合報導〕由金在中打造的新生代韓團KEYVITUP，4月時發行首張同名迷你專輯《KEYVITUP》，他們日前快閃來台，聊起對台灣的印象，平均18.6歲的KEYVITUP透露，對於台灣美食相當感興趣，JAEIN來台前甚至已經查好最知名的手搖飲，準備在空閒時刻品嚐。而對於他們的老闆金在中，成員紛紛表示，金在中是一個公私分明的老闆，面對公事很嚴肅，但私下卻會跟他們交流很多經驗，TAEHWAN表示希望未來也可以成為跟老闆金在中一樣帥氣的大人。

金在中新男團KEYVITUP來台。（索尼音樂提供）

KEYVITUP由TAEHWAN、HYUNMIN、SENA、JAEIN及RUKIA組成，這是KEYVITUP首度來台，一下飛機他們就感受到濕熱的氣候，跟南韓涼爽的春天截然不同。對於這次來台，他們表示很想嘗試奶茶、牛軋糖、鳳梨酥，會講中文的SENA甚至想去逛夜市，點名最想吃的小吃是豆花，還現場用中文教學大家怎麼點豆花，其他人現學現賣的萌樣，讓工作人員當場笑倒。

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轉眼推出迷你專輯《KEYVITUP》並進行打歌的時間已經1個多月，他們坦言投入打歌之後，睡眠時間變得非常少，感謝粉絲一路的支持，但也不忘喊話，如果偶爾露出疲勞的樣子，也請粉絲諒解。對於睡眠不足一事，成員TAEHWAN曾經在練舞的時候，累到直接當場睡著，還呈現蝸牛一樣的姿勢，讓其他成員對於要不要叫他起床陷入苦惱，一方面是練習必須進行，但看到大哥TAEHWAN睡得香甜又於心不忍。

他們也透露，雖然偶爾有鬥嘴、吵架，但在團體成立初期，就已經明定要當場把話說開、不生隔夜氣的規定，讓他們至今溝通無礙，萬一真的有成員彼此吵起來，其他成員也會當和事佬勸架，對於彼此相當有愛。

KEYVITUP希望能成為像金在中一樣的帥氣大人。（索尼音樂提供）

出道雖然才1個多月，但KEYVITUP成員對彼此卻有滿滿的感謝，身為團內年紀最大的TAEHWAN對忙內RUKIA告白，相當感謝RUKIA有想溝通的時候，都能夠把話完整傳達給大家，以確保團體的向心力。RUKIA則對隊長HYUNMIN用中文說「我愛你」，很感謝HYUNMIN身為隊長，把心煩、勞累的那一面都承擔下來，面對他們永遠充滿愉快的笑容，非常感謝HYUNMIN。

而HYUNMIN則感謝SENA，身為團隊的年齡中堅分子，對哥哥、對弟弟都溝通無礙，加上他中文很好，這次來台灣都靠SENA翻譯，非常感謝SENA對團隊的用心。SENA則稱讚JAEIN很會作詞、作曲，英文跟韓文也都講得很好，是另一個厲害的語言擔當。JAEIN則稱讚大哥TAEHWAN，雖然年紀最大，卻用忙內的方式跟大家相處，成為大家的傾聽者，也會給予很好的建議，讓他相當感動。JAEIN也大聲對著TAEHWAN用中文喊著「我愛你」。

KEYVITUP成員也分享第一次見到老闆金在中的時候，TAEHWAN表示第一次是在期末評價時看到，本人真的好高很帥，但對他而言金在中是多面向的，不只是老闆、又是演藝圈前輩，更是像爸爸一樣的存在。RUKIA也坦言見到老闆金在中真的看傻眼，非常非常帥氣，完美詮釋什麼叫做Super idol。HYUNMIN則形容金在中是他的精神支柱，會給他們很多提點跟建議，是一個非常棒的前輩。

KEYVITUP由JAEIN（左起）、SENA、HYUNMIN、RUKIA及TAEHWAN組成。（索尼音樂提供）

他們各自也被金在中叮嚀過，金在中看完他們的每一個舞台演出，會特別提點他們需要注意的地方。不過RUKIA笑說，老闆金在中稱讚他很不緊張，在舞台上表現得很好，因為很常收到稱讚，讓他對於每一次的演出都很有自信。TAEHWAN則說，金在中給他們很多的愛，給予他們很多力量在演藝圈上用力推進，不管是金錢上的支持或者是情緒上的支持，都讓TAEHWAN許願未來想成為跟金在中一樣帥氣的大人。KEYVITUP來台進行宣傳之後，首張迷你專輯的打歌期也到尾聲，他們表示，這次活動學到的東西，一定會成為下次回歸的養分，希望下一次出輯的時候，可以展現更帥氣、更多不同的樣貌給粉絲看。

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