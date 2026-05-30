中國男神古裝劇驚傳墜馬！坐騎失控狂轉圈 落地瞬間全被拍

〔娛樂頻道／台北報導〕中國男星檀健次近日拍攝古裝劇《何不同舟渡》時驚傳墜馬意外，引發外界關注。事發後相關影片在網路瘋傳，所幸他第一時間發文報平安，強調身體並無大礙，也呼籲外界不要過度揣測。

檀健次拍攝古裝劇《何不同舟渡》時驚傳墜馬意外。（翻攝自微博）

從流出的現場畫面可見，檀健次29日在拍攝一場騎馬作戰戲時，坐騎疑似受到驚嚇突然失控，不斷原地打轉。他發現情況不對後，立刻丟下手中的長矛道具，雙手緊拉韁繩試圖控制馬匹方向並減速，但馬匹情緒過於激動，最終仍將他甩落馬背。

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不過檀健次臨危不亂，並未遭馬匹重摔拋飛，而是順勢從馬背滑落，落地後還以側滾方式降低衝擊力，隨即迅速起身，避免遭周邊馬匹踩踏。現場多名工作人員見狀後也立刻衝上前查看狀況，所幸他並未受傷，稍作休息後便返回片場繼續拍攝。

檀健次墜馬後報平安。（翻攝自微博）

在場粉絲指出，其實正式開拍前就已出現異狀。當時檀健次與多位臨演騎馬待命，他所騎乘的馬匹疑似受到現場噪音影響，多次抬頭躁動、試圖暴衝，雖然檀健次一度成功安撫並將馬匹拉回原位，其他群演也協助控制韁繩，但馬匹情緒始終不穩，最終仍在正式拍攝時發生意外。

部分粉絲更質疑劇組安全管理不足，指出這已是《何不同舟渡》劇組近一個月內第3度傳出拍攝意外，包括車裂戲缺乏防護措施，以及雨戲拍攝時演員遭強風吹倒等狀況，呼籲劇組加強安全檢查與風險控管，保障演員拍攝安全。

面對外界關心，檀健次事後透過社群發文報平安表示：「剛剛的事情只是意外，不是任何人導致的，現場的醫護人員也幫我檢查了，身體沒有大礙。」他也懇請外界不要過度傳播不實消息，「請大家放心，我會照顧好自己的。」

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